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    磁磚雨不斷！新北危老建築逾87萬戶 綠議員批都更牛步籲放寬條件

    新北城鄉發展局長黃國峰（左）說，外牆修繕補助修法預計8月完成。（記者羅國嘉攝）

    新北城鄉發展局長黃國峰（左）說，外牆修繕補助修法預計8月完成。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/13 18:06

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市屋齡超過30年的住宅已超過87萬戶，占比超過全市一半。新北市民進黨團質疑「危老建物多 都更還在拖」市府應該放寬申請條件，另外，都更案合約內容都不同，建議要有定型化契約保障權益。城鄉發展局長黃國峰說，針對外牆修繕補助的修法，目前已規劃修正3項，其中以增加「落成前已顯危險」的外牆情況，將會放寬補助項目，落實補強範圍。整個修法預計今年8月完成。

    議員張維倩說，侯友宜上任以來積極推動「都更三箭」，但民眾發現，都更雖然推出很多，可是速度相較緩慢。她也質問侯友宜，磁磚雨目前改善幾件？建議市府修繕磁磚雨的補助可放寬條件。

    侯友宜回應，新北在推動多元都市更新方面，截至目前，在他任內已申請都更案達2026件，其中核准案件達1314件，申請量是過去20年的4.7倍，核准量更是7.8倍；而都更案件的審議效率也從過去的3.3年縮短為1.5年，效率提升超過兩倍；磁磚雨是海砂屋問題，尤其外牆熱脹與氣候變化，再加上老舊後產生，而1年共發生1327件，目前有約400社區都已列管。

    黃國峰補充，針對因外牆磁磚剝落造成「磁磚雨」的老屋，提供外牆立面修繕的補助，最高可達1500萬元。而近5年立面修繕已有293棟。針對外牆修繕補助的修法，預計將在今年8月完成。

    議員翁震州則說，市府應思考如何進一步協助海砂屋住戶理解與選擇適合的都更方案，並要求市府向國土署反映新北海砂屋困境；黃國峰回應，在2023年與住都中心共同成立「危險建築物580專案計畫」以鼓勵市民自行整合凝聚一定意願。

    侯友宜說，除了在內部積極研議，也已多次與國土管理署討論，希望針對新北市特定區域的都更需求，能夠爭取更彈性的容積獎勵空間，讓住戶在重建過程中能有更多誘因與資源，協助都更推動更加順利。

    議員邱婷蔚說，多元都更核准量1319件實際動工僅874件，而危老都更核准量609件實際動工也僅339件，另都更案合約內容都不同，建議提出定型化契約保障權益；黃國峰說，比起小基地建案，確實有些實施者寧可做大基地，因這會跟中央一起合作，保障雙方權益，才是解決的辦法。

    議員邱婷蔚說，多元都更核准量1319件實際動工僅874件，而危老都更核准量609件實際動工也僅339件，顯見實際動工與核准量相差極大。（記者羅國嘉攝）

    議員邱婷蔚說，多元都更核准量1319件實際動工僅874件，而危老都更核准量609件實際動工也僅339件，顯見實際動工與核准量相差極大。（記者羅國嘉攝）

    新北市民進黨團質疑「危老建物多 都更還在拖」市府應該放寬申請條件，另都更案合約內容都不同，議員提出要有定型化契約保障權益。（記者羅國嘉攝）

    新北市民進黨團質疑「危老建物多 都更還在拖」市府應該放寬申請條件，另都更案合約內容都不同，議員提出要有定型化契約保障權益。（記者羅國嘉攝）

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