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    九如農會推廣白柿「冰淇淋果」 今年產量達5倍

    冰淇淋果的外觀比棗子大。（記者葉永騫攝）

    冰淇淋果的外觀比棗子大。（記者葉永騫攝）

    2025/06/13 17:04

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東九如農會推廣種植的新興果樹「冰淇淋果」，去年熱銷，今年再增加10名農友投入種植，產量為去年5倍，達到500多公斤，品質也大幅提升，九如鄉農會總幹事龔泰文表示，最近冰淇淋果上市，每台斤促銷價150元，已有很多民眾詢問嘗試。

    白柿又稱冰淇淋果，因為冰過像冰淇淋一樣好吃，屏東縣九如鄉農會推廣農民種植新興的果樹，來分散產銷風險，去年上市發表後，吸引了不少人購買，去年九如鄉農會生鮮超市以180元優惠價推廣，一發表就吸引了不少人選購，供不應求，100台斤全被搶光光，今年產量達5倍、500台斤，每台斤促銷價150元，比去年便宜30元。

    九如鄉農會總幹事龔泰文表示，白柿大約在15年前九如鄉開始學習摸索種植，農友龔泰安透過嫁接，不斷的提升品質，讓白柿的果品慢慢穩定，今年的品質更加提升，改良以往果實種籽過大、肉太少的情況，今年在各種水果都漲價的情況下，冰淇淋果成了不少民眾選擇的果品之一，他也提醒說，冰淇淋果屬於後熟水果，一定要先放室溫下等待幾天，等到果實熟成後再放入冰箱保存及食用。

    今年的冰淇淋果價格比去年低每台斤150元。（記者葉永騫攝）

    今年的冰淇淋果價格比去年低每台斤150元。（記者葉永騫攝）

    九如鄉農會總幹事龔泰文指今年的冰淇淋果大又好。（記者葉永騫攝）

    九如鄉農會總幹事龔泰文指今年的冰淇淋果大又好。（記者葉永騫攝）

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