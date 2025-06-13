白河蓮花季「荷樂水樂園」明天童樂 吃蓮子冰棒、搭觀光公車小旅行

白河蓮花盛開，花謝後的蓮蓬長出蓮子。（記者楊金城攝）

2025/06/13 17:08

〔記者楊金城／台南報導〕蓮花盛開，現在是台南白河最美的季節，白河蓮花季系列活動明天（14日）舉辦「盛夏蓮香．樂遊白河」，白河商圈21日接力舉辦「粽夏音樂會」，歡印各地遊客來白河同樂。

白河區長董麗華、白河街區繁榮發展促進會理事長葉偉杉和社區今天（13日）為活動宣傳，董麗華指出，白河蓮花盛開，遊客到白河賞蓮、關子嶺泡湯，可順遊東山咖啡公路、後壁菁寮無米樂等大新營區景點，享受慢活悠閒時光。

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「盛夏蓮香．樂遊白河」明天在馬稠後關帝廳登場，邀請啦啦隊女神孟潔、Mika、小雞開場演出，還準備「荷樂大型水樂園」供小朋友戲水消暑，並有觀光公車載客來趟蓮香FUN鬆小旅行；體驗活動有剝蓮子DIY、彩繪荷扇DIY、免費蓮子冰棒試吃、農產品市集等，活動強強滾。

白河商圈主辦的「粽夏音樂會」21日下午3點在白河區公所廣場前登場，活動融合親子娛樂、美食體驗與在地文化特色，推出樂團和大竹國小、社區舞蹈演出、蓮花彩繪DIY、親子美食市集、兒童遊戲場，另在商圈店家消費集章5個送50元抵用券在21日市集使用。

葉偉杉說，藉由活動開啟暑假的序曲和帶動商圈商機，邀請民眾走進白河蓮鄉，購買好物，感受小鎮的人情、風情與在地魅力，賞蓮最佳時間是清晨，遊客不妨在白河留宿一夜。

白河蓮花今年約種植150公頃，比去年少近20公頃，加上蓮子減產，蓮子價格上漲至1台斤420元至450元，比去年上漲2、30元。

蓮子套餐。（記者楊金城攝）

白河蓮子產品和出名的桶仔雞。（記者楊金城攝）

剝蓮子體驗。（記者楊金城攝）

白河商圈21日舉辦「粽夏音樂會」，端出好物。（記者楊金城攝）

白河區長董麗華（右）、白河商圈理事長葉偉杉（左）展示蓮子等白河特產、伴手禮。（記者楊金城攝）

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