竹北國中信義樓砸4.5億就地重建 明年中可望開工

新竹縣教育局表示，竹北國中信義樓重建工程正進行都市計畫審議，預定2026年7月開工、2028年2月竣工。（記者廖雪茹攝）

2025/06/13 17:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕又到驪歌高唱的季節，新竹縣竹北國中今天舉辦畢業典禮，針對社區家長關心的信義樓重建工程案，校長陳美君在典禮上向親師生分享進度，此案已進入都市計畫審議階段，如作業順利，預計今年底完成工程發包，明年中旬可望動土開工。

竹北國中信義樓年久失修、教室牆面嚴重壁癌、環境不利教學品質，縣議員蔡蕥鍹在去年定期會中提出質詢，要求縣府重視學生受教權，改善老舊校舍，獲縣長楊文科正面回應，縣府在議會支持下通過約4.5億元經費改善，她肯定楊縣長照顧學童權益，積極任事。

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縣府教育局長楊郡慈表示，竹北國中信義樓使用迄今51年，過去曾進行耐震補強工程、防水隔熱工程等，因近年壁癌狀況嚴重，縣府評估後決定爭取議會支持就地拆除重建，刻正進行都審，預定2026年7月開工、2028年2月竣工。信義樓現為3層樓共21間教室，其中3樓因壁癌嚴重已沒有使用。預計興建地上5層樓共計35間教室，並將開挖地下1層作為停車場。

蔡蕥鍹強調，教育環境是孩子學習的基石，也是家長與師生最關心的議題。竹北國中信義樓的結構與設施老舊，在地家長、家長委員會、學校師生共同攜手努力，共同推動重建工程。她將持續關注工程進度，督促縣府確保規劃完善、施工如期、品質確實，以保障學生學習安全，營造更完善的教育環境。

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