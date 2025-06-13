日月潭SUP百人淨潭！清出最大宗垃圾是「它」

日月潭舉辦SUP百人淨潭，清出3大袋垃圾，並以塑膠、飲料瓶罐為最大宗。（日管處提供）

2025/06/13 16:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭景致宜人，惟潭畔常遭人亂丟垃圾相當「殺風景」，日月潭風景區管理處今與南投縣SUP立槳委員會邀集百人淨潭。雖然潭區下著雨，但眾人仍冒雨清出3大袋水域垃圾，其中以塑膠、飲料瓶罐為最大宗。日管處呼籲民眾走在潭畔步道切勿亂丟垃圾，各大碼頭與停車場都有垃圾桶，舉手之勞就能維護潭區美景。

日管處表示，SUP立槳近年在潭區是最熱門的水域活動，今邀集100名潭區飯店旅宿業、水域遊憩業，以及社區志工、學生參與SUP淨潭，雖然「天公不作美」下起陣雨，但眾人仍穿上輕便雨衣，在潭區北旦水域撿拾垃圾，累計清出3大袋水域垃圾。

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日管處說，潭區水域垃圾主要是民眾從步道上隨意丟棄，或是潭區水位因發電放水出現起落，一些卡在岸際的瓶罐垃圾會隨著水位上升，浮上潭邊堆積。

雖然日月潭水域都有派員固定清理垃圾，惟民眾丟棄的瓶罐垃圾容易堆積在潭區死角，透過SUP淨潭可更仔細的將垃圾找出來，累計今清出3大袋水域垃圾，其中以寶特瓶、塑膠杯、吸管等塑膠垃圾為最大宗。

日管處提醒，水域垃圾清理不易，民眾前來潭區應發揮公德心，若有垃圾可到各碼頭休憩點，或停車場週邊的垃圾桶丟棄，切勿丟進潭中，以維護日月潭生態與環境。

日月潭舉辦SUP百人淨潭，清出3大袋垃圾，並以塑膠、飲料瓶罐為最大宗。（日管處提供）

日月潭舉辦SUP百人淨潭，清出3大袋垃圾，並以塑膠、飲料瓶罐為最大宗。（日管處提供）

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