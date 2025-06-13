虎科大建置微藻固碳系統 吸碳又能淨化水質

虎尾科技大學在教育部支持下在校內建置「微藻固碳系統」，可吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化功能。（記者黃淑莉攝）

2025/06/13 17:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕配合政府淨零碳排目標，虎尾科技大學在教育部支持下建置「微藻固碳系統」，今（13）日舉辦啟用儀式，搭配學校永續週活動，現場還展示學校永續能量的課程、研究，像有團隊就把手搖飲封膜回收做成環保袋、洗菜籃等。

啟用儀式由虎科大校長張信良、環保部主任祕書蔡孟裕、雲林縣府計畫處長李明岳等人共同啟動，張信良指出，虎科大在教育部的支持下建置雲嘉第一套「微藻固碳系統」，總計投入240萬元，透過微藻光合作用，吸收空氣中的二氧化碳，達到碳捕捉與水質淨化效果，也能回收生質資源再利用。

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根據統計，微藻缸7至14天可收成，固碳量每年約11公斤，雨水回收每年可回收103噸的雨水，一年可減碳約24公斤二氧化碳。

張信良表示，該系統產生的藻粉具備高度生技應用價值，可製成免疫調節劑、營養補充劑、面膜與化妝品原料，另外系統搭載自動化感測監控裝置，可隨時掌握藻液成長數據，目前雖只是校園教學的小型示範系統，未來可進一步擴大。

李明岳指出，縣府與虎科大這幾年在住家節電、銀青培育都有合作，解決畜牧業糞尿水除傳統沼氣發電，還有沒有其他異業可以使用方法，今年有計畫與虎科大合作，未來在永續路上會持續與在地大學一起努力跟進。

蔡孟裕說，捕碳是國家淨零轉型的12項關鍵戰略之一，減塑、資源循環透過學生很多發想，從師生做起擴散到社區，學校是很重要一環，期待大家一起朝向淨零目標努力。

張信良強調，這幾年學校成立永續發展暨社會責任處，推廣校內永續課程及研究，對永續發展提供協助，包括建置尚虎雲產銷平台，協助在地小農導入數位技術、薄膜再利用把手搖飲封膜再利用等。

虎尾科技大學校長張信良（左起）、環境部主祕蔡孟裕、雲縣府計畫處長李明岳啟動「微藻固碳系統」。（記者黃淑莉攝）

虎科大團隊展示利用手搖飲封膜回收再製成洗菜籃。（記者黃淑莉攝）

虎科大推動永續行動回收二手玩具再利用。（記者黃淑莉攝）

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