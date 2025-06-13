仁德區全民運動館改建流標5次 台南市府追加預算拚9月開工

台南市仁德運動公園育樂中心改建全民運動館，近日館外下雨，館內也在漏水。（圖由南市議員郭鴻儀提供）

2025/06/13 16:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德運動公園育樂中心改建全民運動館工程，已流標5次，地方殷殷期盼，卻3年原地踏步。南市議員郭鴻儀今天總詢，要求體育局檢討，不要再讓鄉親希望落空。市長黃偉哲表示，該案已經辦理追加預算，招標程序也已請各單位加速處理，會儘快讓仁德區市民使用嶄新的全民運動館。

南市體育局表示，仁德區全民運動館興建計畫總經費1.56億，經2次公告上網5次流標，後經檢討應是經費不足所致，經費缺口部分由市府自籌經費追加4050萬元，後續將於今年6月中旬重新上網招標，工期365日曆天，若於7月順利決標，預計於今年9月開工，並於明年11月份完工驗收後啟用。

請繼續往下閱讀...

郭鴻儀表示，仁德區居民從2023年全民運動館落定後空等3年，建設原地踏步，運動館封館至今不能使用，仁德游泳池從2013合約期滿後，閒置12年，仁德區居民氣到說不出話。

郭鴻儀說，全民運動館案因耐震補強工程遲遲無法決標，工程進度直接落後，且傳出因設計無法承作，後續還要走變更設計甚至追加預算，市長任期僅剩1年半，任內恐無法完工，甚至還可能無法動工；而約同時間規劃的永康區全民運動館，經重新檢討並追加預算至2億後於今年5月順利開工。

另外，郭鴻儀針對仁德區境內公幼、小學、國中皆緊鄰工業區，要求優先裝設換氣系統成為台南清淨空區學校示範區，保護校園學習環境，他並要求市長黃偉哲簽承諾書，對易受汙染學區補助裝設「新風換氣系統」。黃偉哲當場簽署，願以公私協力方式來促成。

台南仁德游泳池從2013年合約期滿後，閒置12年。（圖由南市議員郭鴻儀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法