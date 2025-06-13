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    南庄鄉首家日照中心成立 鄰近鄉公所與衛生所

    南庄鄉首間日照中心「居安南庄日照中心」剪綵開幕。（圖由縣府提供）

    南庄鄉首間日照中心「居安南庄日照中心」剪綵開幕。（圖由縣府提供）

    2025/06/13 16:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕南庄鄉首間日照中心「居安南庄日照中心」於今（13）日上午剪綵開幕，在政府長照補助下，一般戶自付16%，每日只需負擔約一個便當的費用，即可讓長者獲得妥善照護，年輕人也能安心工作。另，低收入戶全由政府補助、中低收入戶自付五％。

    截至今年4月，苗栗縣總人口約53萬2657人，其中65歲以上人口已達19.77%；南庄鄉更有25.68%為老年人口，已邁入聯合國定義的「超高齡社會」，加上地處偏鄉山區，長照資源不足。居安南庄日照中心由居安健康事業公司設立，地點位於東村大同路36號，鄰近鄉公所與衛生所，兼具交通便利與醫療資源整合優勢。

    啟用典禮由縣長鍾東錦、縣議員楊文昌、鄉公所秘書朱仲一、代表會主席黃順源、衛生局長楊文志等地方人士共襄盛舉。鍾東錦表示，南庄日照中心成立後提供妥善照顧，讓長輩快樂生活在地老化，年輕人安心上班工作，縣府將持續打造銀髮友善、世代共融的幸福鄉鎮。

    衛生局表示，南庄日照中心服務範圍涵蓋南庄、三灣、獅潭與泰安四鄉鎮，服務對象包含65歲以上失能長者、55歲以上原住民、50歲以上失智者及50至64歲身心障礙者。中心設有專業照護團隊、多元課程與專車接送，可撥打長照專線1966洽詢。

    日照中心收費標準。（圖由縣府提供）

    日照中心收費標準。（圖由縣府提供）

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