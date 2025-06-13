中興大學發表台灣新種與新紀錄海洋生物陽燧足 登國際期刊

興大團隊以以外形有如斧頭般的深色斑紋特色，將新種命名為「斧紋短蛇尾」。（中興大學提供）

2025/06/13 16:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學生命科學系無脊椎動物研究室博士生張凱與指導教授施習德合作，運用整合分類學方法，結合形態觀察與分子遺傳標記分析，成功鑑定並發表新種海洋無脊椎動物陽燧足綱生物，以外形有如斧頭般的深色斑紋特色，命名為「斧紋短蛇尾」，是台灣首次命名的陽燧足新種；另也發表首度在台發現的新紀錄種蛇尾類陽燧足綱生物「克氏短蛇尾」。相關發現獲國際期刊《歐洲分類學雜誌》刊登肯定。

研究團隊指出，台灣四面環海，海洋生物多樣性極高，許多外型相近的海洋無脊椎動物真實的物種多樣性長期被低估，目前已命名的陽燧足綱生物約2千多種，台灣地區已記錄的陽燧足物種累計達43種，包含本研究新增的2種。

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研究團隊指出，新命名物種斧紋短蛇尾與新紀錄種克氏短蛇尾都分布於蘭嶼、台東、屏東與澎湖等地的岩礁岸底棲環境，顯示台灣周邊海域仍潛藏大量尚待揭示的物種多樣性。

研究團隊指出，研究團隊2022年9月首次發現斧紋短蛇尾樣本，原被歸類為其他種，但研究團隊歷時兩年多的調查與比對，確認是陽燧足新種，以外形命名為「斧紋短蛇尾」，也是首個由台灣學者主導命名並發表的陽燧足新種，至於新紀錄種蛇尾類陽燧足綱生物「克氏短蛇尾」，過去未曾在台灣發現，這次比對確定後也一併發表，兩項發現在分類學與本土海洋生物研究領域具有重要里程碑意義。

興大指出，研究成果發表於歐洲知名的《歐洲分類學雜誌》（European Journal of Taxonomy），認為這個研究對陽燧足類的分類與生物多樣性理解具有實質貢獻。

施習德說，這項研究不僅為台灣的海洋無脊椎動物名錄再添新頁，未來將持續進行台灣沿岸底棲生物的多樣性調查，為生態研究與保育政策提供堅實的科學依據。

中興大學發表台灣首次發現命名的海洋無脊椎動物陽燧足新種「斧紋短蛇尾」。（中興大學提供）

「克氏短蛇尾」國外已有發現，是首度在台發現也確認是「新紀錄種」蛇尾類陽燧足綱生物。（中興大學提供）

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