水里玩水節6/28開跑 門票99元、充氣滑梯再加碼

南投「水里玩水節」將在6月28日開跑，今年外地遊客門票從150元下殺至99元，充氣溜滑梯還將加碼到3大座。（記者劉濱銓攝）

2025/06/13 16:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投暑假指標玩水活動「水里玩水節」，6月28日將在水里鄉親水公園開跑，今年以「激酷一夏」為主題，不僅水里鄉民免費，外地遊客票價還從150元下殺至99元，水里鄉公所表示，今年活動「加量還降價」，充氣溜滑梯加碼到3大座，每週末還有不同主題活動，盼讓民眾到玩水節都有不同感受，活動至8月31日。

水里玩水節舉辦多年，運用水源來自日月潭的清澈水里溪，作為親水公園戲水用水，活動於每年暑假推出，並在週六、日登場，園區除了戲水池，還有大型充氣溜滑梯、手搖船，去年還首度引進SUP（立式划槳）、先鋒舟，成為南投縣暑假知名玩水活動。

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水里鄉公所指出，玩水節歷經多年已是南投暑假指標活動，今年為回饋廣大遊客，外地民眾門票一口氣從150元大降至99元，等於打了66折，在地水里鄉親則維持免費，憑證就能入場。

公所說，今年園區除了戲水池之外，充氣溜滑梯還會從以往的2大座，加碼至3大座，藉此提高遊憩量能，讓民眾玩得更盡興，並有SUP、先鋒舟，以及沙雕體驗。

另因活動是週六、日舉辦，因此每週都有不同的「激酷」主題活動，例如水中尋寶、水池投籃、泡泡趴、零食一把抓等活動，希望軟、硬體結合，能為玩水節創造更多元遊憩體驗，帶動水里觀光產業發展。

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