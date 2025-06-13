幼兒園畢業生上小一 縣長周春米送書包祝福快樂學習

縣長周春米參加玉田非營利幼兒園畢業典禮。（記者葉永騫攝）

2025/06/13 15:42

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今年有5400名幼兒園畢業生要升上國小，縣長周春米今天到里港鄉玉田非營利幼兒園親自為每位畢業生揹上書包，期許孩子們背起學習的責任，踏上求知的旅程。

縣長周春米面對這些天真可愛的幼兒，首先詢問畢業生最想要什麼畢業禮物？孩子紛紛回覆玩具、機器人，童言童語逗得大家哈哈大笑，周春米隨後開箱畢業禮物，送給每個畢業生書包與獎狀，並親自為20位畢業生揹上書包、整理儀容，學童們與縣長開心合照留念，臉上洋溢著笑容。

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周春米表示，屏東縣今年大約有5400名幼兒園畢業生即將成為小一新鮮人，收集意見後決定贈送實用且兼具美觀的書包，在外觀設計上採活潑的亮黃色，因為屏東是陽光之都，每位孩童就像是「成長在陽光下的種子」充滿希望，這也是縣府首次準備書包贈送給幼兒園畢業生，並於6月10日起陸續將禮品寄送至各校，由學校協助發放並送上縣長的祝福，祝福孩子們畢業快樂、健康平安，勇於踏上學習的旅程。

屏東縣教育處說明，屏東幼兒園共有306所，2-6歲的幼兒18216人，以往畢業生並沒有獲得縣長送的禮物，前年開始縣長會送給畢業生禮物，去年是一卡通，今年則擇是書包。

今年縣長周春米 送給幼兒園的書包和獎狀。（記者葉永騫攝）

幼兒園的畢業生相當天真可愛（記者葉永騫攝）

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