曝週末天氣概況 天氣風險：穩定天氣可能還要再等幾天

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末水氣漸減少，仍有局部降雨機會，週一週二降雨再增多，下週三之後才會再回到夏季型的山區午後雷雨天氣。（圖擷取自 臉書）

2025/06/13 16:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱帶性低氣壓（TD-02） 引進的西南風水氣影響，在中部以南及台東地區有明顯的降雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末水氣漸減少，仍有局部降雨機會，下週一、二降雨再增多，下週三之後才會再回到夏季型的山區午後雷雨天氣。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，週五（13）受到熱帶性低氣壓（TD-02）引進的西南風水氣影響，在中部以南及台東地區有明顯的降雨，部分地區達到豪雨的標準，幸好下半天之後降雨變得比較分散，不是持續性的豪大雨，影響的程度較為降低。

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粉專指出，週六（14）台灣附近還是西南風的環境，但是水氣有逐漸減少的趨勢，預期迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨，北部、東半部則是有午後局部熱對流雷雨機會，水氣減少之後，降雨的情況相對於週五來說將會緩和許多。

後天週日（15）隨著蝴蝶颱風進入大陸內陸減弱後的低氣壓向長江下游方向移動，台灣附近的西南風持續偏強，但是預報資料顯示水氣有限，甚至比週六還要更為減少，迎風面的中南部可能仍有一些零星局部的降雨機會，北部、東半部山區預期午後也還是會有零星降雨出現，不過雨量應該都很有限，對於外出活動的影響不大。

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粉專預估，週末這兩天在沿海、高處仍有較強的陣風出現機會，到海邊、高山地區活動都要小心強陣風影響的情況。此外，溫度也比較高，由於是西南風暖空氣，下雨機會逐漸減少的情況下，預期會有局部高溫發生的機會，尤其是週日，要留意局部下沉增溫帶來的極端高溫 （36或36度以上） 情況，外出活動要注意防曬、防中暑的準備，下週一週二 （ 16至17日）台灣附近雖然還是西南風環境，不過水氣會有增加的趨勢，迎風面的中南部有短暫陣雨或雷雨，各地山區、北部、東半部地區的午後熱對流雷雨也會增多，天氣變得比較不穩定一些。

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粉專直言，下週三之後 （18日）才會再回到夏季型的山區午後雷雨天氣，隨著高壓西伸增強，台灣附近轉為偏南風到東南風，就可望恢復夏季午後雷雨，並且以山區為主的天氣型態，想要相對穩定一些的天氣可能還要再等幾天。

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