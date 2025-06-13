淹水若達30公分 南市府發布「細胞廣播」主動預警

台南市政府將透過細胞廣播，主動發送淹水災害疏散避難告警訊息。（台南市政府提供）

2025/06/13 15:21

〔記者王姝琇／台南報導〕受到熱帶性低氣壓接近及後續西南風影響，全台氣候不穩定，各地易有局部大雨或豪雨，並有短延時強降雨機會發生，台南市政府透過淹水感測器監測到水深30公分以上時，將透過細胞廣播（CBS）主動發送淹水災害疏散避難告警訊息，以提升防災預警能力。

災防告警細胞廣播訊息係利用電信業者行動通訊系統的細胞廣播服務功能，提供政府機關在短時間內，以廣播方式將訊息同時傳送給特定區域內的行動通訊用戶手機，讓民眾能儘早掌握災害資訊。

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水利局表示，台南市透過淹水感測器監測到水深30公分以上時，以及本市應變中心研判周遭區域有實質積淹水情形與疏散避難必要性時，將即時發布細胞廣播（CBS）訊息提醒在地民眾，期望透過科技手段提前發出警訊，爭取應變時間，減少災害衝擊。

市長黃偉哲表示，除落實各項防汛整備工作之外，並重視相關防災預警措施，透過細胞廣播能提醒民眾留意淹水風險與行車安全；也建議市民朋友提前檢視住家與通勤路線排水情形，並注意市府發布之防災訊息。

此外，水利局邀市民下載「台南水情即時通APP」，透過APP可查詢各地雨量警戒、水位警戒、路面淹水感測器警戒，及水庫洩洪等告警訊息，讓民眾更方便地了解最新氣象、水情及警戒資訊，以利即時應變。

下載「台南水情即時通APP」能掌握各項水情即時狀況。（台南市政府提供）

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