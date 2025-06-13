比直鐵快15分鐘！高鐵延伸宜蘭疑慮多 鐵道局一次說分明

針對高鐵延伸宜蘭，鐵道局今說明相較直鐵約需55分鐘，高鐵仍具快15分鐘的優勢。（資料照）

2025/06/13 15:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕高鐵延伸宜蘭案持續引發宜蘭縣民關注，交通部及鐵道局赴宜蘭縣礁溪鄉出席高鐵延伸宜蘭說明會。針對民眾關心議題，鐵道局長楊正君表示，高鐵延伸宜蘭是建構環島高效鐵路網的重要拼圖，不僅可紓解國五壅塞，也有助平衡東西部交通與發展。鐵道局強調，將依照地方建議，儘速在官網設立高鐵延伸宜蘭資訊專區，方便民眾即時掌握資訊，並持續配合出席相關說明會與地方溝通。

鐵道局強調，北宜直鐵規劃多年未通過環評，高鐵在運能與速度具整體優勢；直鐵因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。同時，直鐵受限樹林-七堵間臺鐵容量瓶頸，須與西幹線共用樹林-南港路廊，發車空間有限。

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鐵道局表示，依目前物價估算，直鐵工程經費逾2000億元，僅能增開1班，約400至600座的載客量，無法解決運能不足問題，且南港端仍涉及富康街、誠正國中等拆遷難題。相較之下，高鐵系統具備時速300公里的高速優勢，南港至宜蘭預估僅需約20分鐘，單向每小時最高可達12班、每班977座，速度及運能為直鐵數倍，且具備準點穩定的優勢。

鐵道局說明，宜蘭站址依共識選定，未來將與縣府合作強化車站聯外交通整體改善。鐵道局說明，高鐵宜蘭站址是依據宜蘭縣政府2020年建議、交通部2021年站址地方說明會、2022年審查會議的中央與地方討論共識，選定縣政中心以南地區，平衡溪南與溪北發展。同時，宜蘭新站將與台鐵共站，讓礁溪、頭城等地旅客無縫轉乘，提供另一種交通運具選擇，整體旅行時間較目前臺鐵快12至27分鐘。

鐵道局指出，外界傳「僅快5分鐘」之誤解，鐵道局澄清，南港至宜蘭新站高鐵行車時間約為20分鐘，而直鐵需48分鐘，高鐵快約28分鐘。若從台北車站出發至宜蘭舊站為基準，高鐵行車時間外加轉乘與候車合計約40分鐘，相較直鐵約需55分鐘，高鐵仍具15分鐘的優勢。

有關用地需求，鐵道局指出，現階段為綜合規劃階段，須待行政院核定，完成測量、細部設計，始確定路權範圍，屆時將依法辦理事業計畫公聽會，地主權益從寬認定、從優補償。

鐵道局表示，頭城礁溪鐵路高架為另一獨立計畫，與高鐵共用路廊將衍生車站周邊密集發展區的拆遷。有關「高、台鐵共線」建議，因共線方案涉及頭城礁溪鐵路高架化計畫，此屬獨立計畫，目前地方尚未啟動可行性研究。

以過往宜蘭至羅東鐵路高架計畫歷時逾十年為例，若高鐵配合共線，兩計畫因介面協調不確定因素高，勢必相互影響計畫推動，對地方發展造成延宕。此外，即使未來鐵路高架化獲核定執行，共線將衍生車站周邊密集發展區用地徵收與民宅拆遷，高鐵列車速度也將受限於台鐵原有線形，降低整體營運效益與功能。

鐵道局強調，高鐵經行政院同意可行性研究修正方向，持續辦理綜合規劃。依據行政院秘書長2011年函示，從公共運輸與運具整合角度，整體分析各種可能方案，並依法辦理環評，綜合考量可行性後，再提報綜合規劃報告送行政院核定。

交通部自2012年起就不同直鐵路線方案進行分析與評估，惟相關方案涉及翡翠水庫集水區環境敏感區域、繞行路線所帶來的時間節省效益有限，以及臺鐵南港站未預留延伸軌道、需大量民宅拆遷等問題，推動困難。

隨著高鐵完成財務結構改革，營運逐步穩定，且高鐵南港站已預留延伸軌道，交通部遂於2019年改採高鐵延伸方案進行後續規劃。行政院已於2025年3月核復同意修正可行性研究方向，目前正進行更具細度的綜合規劃及二階環評作業。

鐵道局也指出，開設計畫資訊專區持續溝通，延伸宜蘭不僅能大幅縮短北東交通時間，打通北環路網瓶頸，更有助實現一日生活圈與均衡發展，順應民意代表及地方鄉親的需求與建議，近期將在官網設立高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，也會持續參與地方說明會、傾聽各界聲音。

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

鐵道局說明高鐵延伸宜蘭相關疑慮。（鐵道局提供）

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