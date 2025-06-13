屏東豪雨北大武山棧橋砸損 檜谷山莊水源斷暫停開放

檜谷山屋水源水管遭大雨沖毀。（屏東分署提供）

2025/06/13 14:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這波熱帶性低氣壓為屏東全縣帶來可觀雨量，山區更是首當其衝，北大武山步道、尾寮山步道、浸水營步道西段、里龍山步道等場域已達豪雨暫停開放標準，其中北大武山步道還遭落石砸損棧橋，水源地的管線更是直接被沖毀，林業及自然保育署屏東分署宣布上述場域全面暫停開放。

林業及自然保育署屏東分署指出，這波雨勢是為山區帶來強降雨，北大武山步道不少處已成為水流沖洩的水道，根本難以通行，詳細受損情形還要等水退去後才能盤點，其中棧橋路段還遭到落石擊毀部分，檜谷山屋水源亦受豪雨影響，造成水管被沖毀，尚待大水消退後才能搶修。

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屏東分署表示，依自然步道設置及管理要點，北大武山步道、尾寮山步道、浸水營步道西段、里龍山步道等場域第12點公告暫停開放，並考量山區受強降雨影響易造成坍方、落石等情形，建議民眾近期避免上山，以免發生危險，6月13日、6月14日已申請檜谷山屋住宿隊伍可至山屋申請系統申請全額退費。

林業保育署屏東分署提醒國人上山前應隨時注意天候動態，及利用臺灣山林悠遊網 （ https://recreation.forest.gov.tw/ ）查詢森林育樂場域開放情形，並做好事前的規劃與準備，以維自身安全。

北大武山步道1.5k棧橋遭落石部分砸損。（屏東分署提供）

北大武山步道成為雨水宣洩的通道。（屏東分署提供）

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