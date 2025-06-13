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    不讓小校孤單 新北打造「一校就讀、多校共學」偏鄉教育大聯盟

    新北市平溪與十分國小學生共同上課。（新北市教育局提供）

    新北市平溪與十分國小學生共同上課。（新北市教育局提供）

    2025/06/13 15:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局長張明文指出，面對偏遠小校面臨的師資短缺與學生人數稀少困境，教育局以「混齡教學」、「科技輔助」、「校際協同」三大策略，翻轉偏鄉教育現場，打造不孤單的學習網絡，114學年度已整合44所偏遠及非山非市小校，成立9大偏鄉校群，全面推動「一校就讀、多校共學」，實踐優質教育零距離的理想。

    張明文表示，新北市自105學年度起試辦「混齡共學」，引導不同年級學生彼此陪伴學習，提升學習動機，促進社交能力發展，配合科技輔助，啟動線上混齡教學；同時設立「偏遠地區學校教育資源中心」，提供教師備課模組與共備機制，實現區域教學協力共好。

    以平溪國小與十分國小為例，兩校自113學年度起率先實踐跨校混齡教學，小型學校面臨招生與教學的挑戰日益嚴峻，立基於以學生為中心的思考點，針對中年級國語、數學、自然三科，從教師共同備課、聯合授課到共同評量，推動教學資源共享模式。

    平溪國小校長黃珮琇表示，在少子化與城鄉差距加劇下，這種跨校協作有效減輕行政負擔，也開啟師資共享、區域特色課程深化與數位教學創新的偏鄉教育模式。

    跨校混齡教學的行政協調極具挑戰，包含兩校的課務安排、不同年級的學習進度、評量統整及交通接送等環節需要無縫接軌，考驗著兩校行政團隊的智慧與彈性。

    平溪國小三年級學生林子揚分享，原本班上只有兩個人，有同學請假時就覺得很孤單；現在和十分國小的同學加入一起上課，不只多了許多好朋友，也能有機會共同研究討論、做實驗、玩數學遊戲。

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