教育數位轉型 台南投入逾5億率先完成智慧教室更新

南市北區文元國小運用智慧觸控電視上課情形。（台南市教育局提供）

2025/06/13 15:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼全市國中小教室冷氣裝設全面完成，台南市自2018年至今年共投入近5億5000萬元，完成高國中小普通班教室智慧型觸控大電視及琺瑯水擦黑板全面升級，打造無塵、健康、數位化的智慧教室。

市長黃偉哲表示，教育建設是最具長期價值的投資，這次升級計畫讓南市在全國率先完成智慧教室硬體設施的全面更新，不僅為師生提供更高品質且健康的學習環境，也為教育數位轉型邁出關鍵一步。

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教育局長鄭新輝表示，此設備更新計畫涵蓋全市所有高國中小普通班教室，超過13萬名學生直接受益。新裝設的智慧型觸控大電視不僅提供更精細的畫質，支援多媒體與多點觸控，提升教學互動性與學生的學習專注度。琺瑯水擦黑板的耐用性達20年以上，且無塵、無異味，能有效降低密閉教室中的粉塵對師生健康的影響。

學校師生已體驗到智慧教室帶來的變化。過去教師普遍反映投影設備老舊，無法提供清晰的畫面，且操作不便，常影響教學進度；現在的智慧大電視，不僅畫面更清晰，觸控互動也更直觀，使得教學過程更加流暢，教師可輕鬆展示多媒體內容，增強學生參與感。

教育局表示，這次的設備升級計畫象徵南市智慧教室時代的到來，不僅落實以人為本、科技輔助的教育理念，更為學生鋪設通往未來的數位學習道路。未來將陸續開設專業培訓課程，幫助教師熟悉新設備操作及數位教學應用，確保硬體升級能夠有效轉化為教學效能的提升。

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