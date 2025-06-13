嘉義國中推閱讀、播新聞、AI輔助 會考作文6級分8.9％遠超全國15倍

嘉義市立嘉義國中長期推動閱讀及培訓寫作，會考作文滿分比例超過全國15倍。（嘉義國中提供）

2025/06/13 15:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市立嘉義國中長期推動閱讀、培訓學生寫作有成，今年國中會考全校224人有20人作文獲得滿分6級分，比例8.9%，遠遠超過全國學生6級分比例0.56%的15倍以上，比許多都會區知名私校的成績更好；校方表示，學校推動閱讀護照計畫、閱讀優良作品及透過AI輔助教學，更在午餐播放即時「午餐新聞」，讓學生掌握社會脈動。

嘉義國中校長莊裕庭說，本屆畢業生作文6級分佔8.9%，5級分佔50%，表現耀眼；學校鼓勵學生廣泛閱讀各類書籍，養成書寫閱讀心得的習慣，提升語感與文字組織能力；教務處規劃「午餐新聞」，讓學生掌握社會脈動，感受風土人情，學會以文字關注與表達社會議題；學生積極參加比賽，去年獲嘉義市國語文競賽國中組團體第二名，聯合盃作文比賽、溫世仁作文比賽優等，說書人比賽、客語口說藝術、閩南語鬥嘴鼓比賽均獲特優。

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國文老師蔡伊琳說，平時教學注重閱讀與討論，讓語言與思辨成為日常的一部分，學生主動練筆互相回饋，是寫作成績優異的關鍵；課堂中引導學生作文練習，適時導入AI輔助，提供鷹架、語句建議與重構範例，幫助學生反思與修正作品，並鼓勵修改與謄寫，公開表揚優秀範文。

國文老師蕭奕鈞說，平時善用國中教育會考官網的資源，指導學生閱讀歷屆寫作測驗高分優良作品，讓學生從楷模中學習，並常關注官網公告的「預試」寫作題目更新，確實掌握命題方向。

學生趙翊岑說，寫好作文的前提是靠平常的經驗和文筆的應用，午餐新聞播放著社會重要事物，課堂上老師也會利用ChatGPT輔助擴張視野，讓文筆更加豐富。

學生陳言涵表示，練習作文前老師會先請學生回家用ChatGPT生成，協助從另個層面看待一件事，有時藉由閱讀課外讀物及課堂上的影片賞析，將故事中所發生的情節融入作文裡，則可增進景物及事件的描述。

學生余沛容說，平常練習寫作維持手感，也能刺激腦袋產生更多想法，老師會講解範文，教導安排段落、鋪陳內容及延伸感想，更容易抓住題目的重點，把內容寫得更完整。

嘉義國中畢業生224人有20人作文滿分。（嘉義國中提供）

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