日本學者跨國研究 青少年難節制使用網路

國家教育研究院和中央研究院一連3天舉辦「2025台灣數位世代研究第2屆國際學術研討會」。（國教院提供）

2025/06/13 15:08

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院和中央研究院一連3天舉辦「2025台灣數位世代研究第2屆國際學術研討會」，日本東京大學社會科學研究所副教授大野志郎在會中指出，根據跨國研究，15至29歲的網路數位使用者中，30％至70％出現「反覆使用難以節制」、「停止使用時感到焦躁低落」等現象，顯示數位網路及生成式AI可能對青年造成心理依賴，亦反映當代數位陪伴與自我建構的複雜性。

「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」是國科會推動規劃補助計畫，關注過去20年台灣數位社會的發展變化及數位工具使用對數位世代青少年生活的廣泛影響，研究參與者自2023年起追蹤，並將進行為期10年（2023-2032）兩階段（第一階段2023-2027；第二階段2028-2032）的長期追蹤，探究台灣數位世代青少年的自我概念、日常與行為表現、家庭與親子互動圖像、家長參與及親師聯盟等8個不同面向。

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研討會於12至14日進行，以「數位世代的生活世界與文化變遷」為核心議題，規劃10場主題論壇，涵蓋數位親職、網路生活、數位同儕、數位情緒、原住民數位實踐等多元面向，台灣和日本學者亦針對青少年在數位環境中的學習、心理與社會互動等議題進行深度交流。

大野志郎在演講中，引用近期針對日本、中國、澳洲與美國加州等地青少年使用數位網路的比較調查，他指出，在15至29歲的使用者中，30％至70％出現「反覆使用難以節制」、「停止使用時感到焦躁低落」等現象，顯示數位及生成式AI工具可能對青少年造成心理依賴，亦反映當代數位陪伴與自我建構的複雜性，且不同國家間的差異性也相當懸殊，引發與會者高度關注。

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