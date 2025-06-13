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    店家公告「即起不加三色豆」！網友大讚：優質店家

    一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不加三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色。三色豆示意圖，圖與新聞人物無關。（資料照）

    一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不加三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色。三色豆示意圖，圖與新聞人物無關。（資料照）

    2025/06/13 15:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕部分民眾不喜歡吃三色豆，一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不加三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色，覺得相當有趣便順手拍照上傳至社群平台，貼文曝光後引起許多網友熱烈討論。

    這名網友昨於「路上觀察學院」臉書社團發文，內容提及看到某間小餐館貼出公告「即起不加三色豆」，若有需要請提前告知，可免費添加」，其中三色豆的字體分別使用不同顏色，分別為紅色、黃色、綠色，原PO看到後直呼「是個好店家」。

    許多網友看到後紛紛留言表達不同看法，有人說「優質店家，我三色都不吃」、「真的很用心，標示還用三色」、「彩色閱讀很可以」、「只有兩色可以接受，豌豆請絕種謝謝。」、「為什麼！炒飯加三色豆很棒欸，我自己炒飯我都加爆，三色豆派站出來！」、「加爆！」，還有人笑說「免費嗎？來一盤炒三色豆謝謝」、「老闆痛改前非」、「Ｑ：三色豆跟紅綠燈有什麼一樣的地方嗎？不是顏色一樣，而是一樣都不能吃」。

    一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不家三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色。示意圖，圖與新聞人物無關。（資料照）

    一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不家三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色。示意圖，圖與新聞人物無關。（資料照）

    一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不加三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色。（圖擷取自「路上觀察學院」臉書社團）

    一名網友近日分享，看到有間餐廳貼出公告表明「即日起炒飯和炒麵不加三色豆」，且「三色豆」字型顏色分別使用紅色、黃色、綠色。（圖擷取自「路上觀察學院」臉書社團）

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