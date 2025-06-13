新北議員張維倩質疑「狼師」改名後繼續教 籲市府公布名單防再害童

新北市議員張維倩質詢時質疑市府對未立案安親班、才藝班稽查力道不足，甚至發生補習班「狼師」性侵學生案件雖已被列管，卻仍可持續授課，呼籲市府應公布涉案人員資訊。（記者羅國嘉攝）

2025/06/13 14:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市民進黨議員張維倩今（13）日質詢時質疑市府對未立案安親班、才藝班稽查力道不足，甚至發生補習班「狼師」性侵學生案件雖已被列管，卻仍可持續授課，呼籲市府應公布涉案人員資訊。市長侯友宜表示，市府會加強稽查管理，沒立案的話就會停業，且將與中央討論是否可依特定規範公開相關資訊，以警示家長；教育局長張明文則說，如果沒有查核就聘用就會開罰。

張維倩指出，新北某學校桌球教練因猥褻女童被判刑，甚至還改名字，因為桌球技術超群，所以即使家長知道該教練曾犯案，但還是找教練進行教學，這該如何規勸家長？市府是否會公布名單？在法律空窗期，市府該如何警告家長，避免其他孩子受害？

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張維倩也說，補習班、安親班、才藝班多數為個體經營，尤其非立案機構更難以管理，若補習班聘請外部老師、教練，又未查核背景紀錄，市府該如何管理？

侯友宜回應，市府會加強稽查管理，沒立案的話就會停業，還是會提醒家長要提高警覺，但確實事發後到定讞有空窗期，不過在司法尚未定讞前，人人都清白的，所以要保護人權，但是針對此事會責成教育局跟社會局，調整法令細則，不要讓孩子承擔風險，寧可多做一點。

張維倩指出，行政端若無法第一時間遏止行為人，去通知告眾人，某間未立案機構或人員有問題，就是行政怠惰、疏失，這條線若沒有辦法努力鎖緊，家長、孩子在不對等資訊下是有風險的，市府要擔任孩子的守門員，幫家長釐清會不會有些不法份子，明知有問題，卻無法公告名單，相信市長不會容忍，讓壞人趴趴走，所以市府應該遏止這些人在空窗期繼續侵害其他孩子。此外，師對生的性平事件調查委員全改由外聘，每案最低3萬元起跳，性平調查費成校方沉重壓力。

侯友宜表示，行政調查會做，但是否可公開提醒家長，這要跟中央討論，在法律定讞之前，會在去研究哪些相關的規範底下，可在適度公開支持底下，能夠讓大家知道，避免萬一再有事情發生。此外，性平案調查費教育局會做適時補助。

張明文表示，2019年起稽查超過5千次，其中有1千家為未立案，開罰2千多萬，也與三個補教協會合作，向家長宣導合法立案補習班，相關人員都是沒有刑事紀錄才可聘任，如果沒有查核就娉用就會開罰。另外，針對議員建議，都有加強宣導家長要有危機意識，有檢舉一定會查核，也會在系統註記，修改補教法時也與中央建議防範機制，設立全國一致法令，能做就會去做。

社會局長李美珍則說，不適任人員有違法紀錄就會公告。

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