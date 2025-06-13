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    新北大都會公園15日舉辦菲律賓國慶路跑+遊行+演唱 美國達人秀明星壓軸

    新北市15日在三重區新北大都會公園-幸福水漾園區舉辦慶祝活動，圖為去年的晨光歡樂路跑。（新北市勞工局提供）

    新北市15日在三重區新北大都會公園-幸福水漾園區舉辦慶祝活動，圖為去年的晨光歡樂路跑。（新北市勞工局提供）

    2025/06/13 14:44

    〔記者翁聿煌／新北報導〕菲律賓獨立127年紀念日（國慶日）即將到來，新北市勞工局與馬尼拉經濟文化辦事處15日在三重區新北大都會公園-幸福水漾園區舉辦慶祝活動，從晨光歡樂路跑開始，接著有熱鬧的嘉年華踩街遊行，下午邀請多位知名菲律賓藝人演唱，包括曾經登上「美國達人秀」、擅長男女雙聲變換的超級歌手Marcelito Pomoy首度來台壓軸。

    勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北市移工人數已達9萬人，其中菲律賓籍移工1萬1千多人，新住民也將近1千9百人，勞工局每年皆規劃與移工母國文化相關的活動，致力促進移工的身心健康與文化交流。

    今年菲律賓國慶活動，將邀請新北副市長劉和然、菲律賓駐台代表葛若菲、馬尼拉經濟文化辦事處等來賓共同參與，一整天的活動除有菲國朋友熱愛的歡樂路跑，還有令人目不暇給的嘉年華遊行踩街，下午則是邀請了兩位實力派歌手演出，IG擁有近百萬粉絲的菲律賓知名爵士女伶Roxanne Barcelo與樂隊率先開場，接續由達人秀超級歌手Marcelito Pomoy接力登台演出，陪伴移工們度過難忘的國慶假期。

    陳瑞嘉呼籲雇主，鼓勵移工朋友當天前來參加活動，讓移工能在工作與生活間取得平衡，如此他們也必定會以更好的表現來回饋，勞雇共創友善和諧的職場環境，活動中還有移工法令宣導、菲律賓美食、慈濟健檢、免費義剪及視障按摩服務，體育局也在現場設有多元族群運動推廣體驗攤位。

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