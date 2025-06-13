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    土地公疼學子！ 苗栗蟠桃福德祠捐百萬挺頭份國中

    苗栗縣頭份市蟠桃福德祠與頭份國中相鄰，得知校方即將落成的新建校舍部分設備尚缺經費，發揮地方守護神的精神，捐贈校方100萬元，協助添購設備。（圖由校方提供）

    苗栗縣頭份市蟠桃福德祠與頭份國中相鄰，得知校方即將落成的新建校舍部分設備尚缺經費，發揮地方守護神的精神，捐贈校方100萬元，協助添購設備。（圖由校方提供）

    2025/06/13 14:11

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕土地公是民間普遍信仰，可說是最可親的神明，客家人更稱之為「伯公」。苗栗縣頭份市有百年歷史的蟠桃福德祠與頭份國中相鄰，得知校方即將落成的新建校舍部分設備尚缺經費，發揮地方守護神的精神，捐贈校方100萬元，協助添購設備，讓學子的學習不落人後。

    捐贈儀式於今（13）日上午舉行，在榮獲全國特優的頭份國中國樂團演奏桃花過渡的優雅聲中展開，由管委會主委葉紫源率全體理監事一同出席，校長鍾萬煋回贈感謝狀表達師生的謝意，家長會長張士能代表獻花致意，場面溫馨。

    鍾萬煋表示，蟠桃福德祠總以學生的學習為最高考量，全力滿足學生的學習欲望，並幫助弱勢家庭，基於共榮、共好的願景，熱心公益協助學校，發揮慈悲大愛，讓人敬佩。廟裡奉祀文昌帝君，學生和家長都會前來祈福，庇佑考運亨通、考試順利。

    葉紫源說，鍾校長到校8年以來，辦學認真、為人親切、待人誠懇，辦學績效獲得鄉親大力讚賞；尤其福德祠舉辦福德正神聖誕千秋時，校長帶領全國特優的國樂團到福德祠演奏，使祝壽慶典隆重，也展現對傳統文化的重視。教育是百年樹人與培養人才的搖籃，從校長口中得知學校缺設備及樂器經費，福德祠本著「取之社會，用之社會」略盡心力，期許頭份國中培養多元優秀人才，為地方爭光。

    頭份國中總務主任賴萱和表示，蟠桃福德祠長期捐助清寒學生及優秀獎勵金，並協助學校修剪樹枝，整理校園圍環境，維護社區整潔。這次福德祠慨捐的100萬元，將用於新大樓教室設備及國樂團樂器購置。

    受邀出席的苗栗縣副議長張淑芬也說，樂見廟方管委會協助學校建設，廟方長期將十方大眾的香油錢幫助清寒弱勢家庭，這次又回饋學校建設，大家都覺得非常有意義，也希望透過這次的捐助作為拋磚引玉之用，讓社會更祥和溫馨。

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