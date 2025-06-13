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    彰化漁港開港了 風電使用運維港暫不開放

    彰化漁港與彰化運維港共用同一個航道，漁港使用北側，綠電業者使用南側。（彰化縣政府提供）

    彰化漁港與彰化運維港共用同一個航道，漁港使用北側，綠電業者使用南側。（彰化縣政府提供）

    2025/06/13 14:31

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕等了33年！彰化漁港今天（13日）正式開港啟用漁筏停泊區，優先提供80個泊位，讓彰化漁民終於擁有第一座不候潮漁港。

    原本各界期待，提供風電使用的運維港也能同步開港，但因為中央總預算遭在野黨刪減，無法核定補助南北護岸3.35億元工程經費，縣府基於船隻航道安全，運維港暫不開放！

    由於彰化漁港與提供綠電業者使用的彰化運維港，兩者共用一個出口航道，漁港在北岸，運維港在南岸。縣府經綠處表示，因主航道南北護岸尚未完工，為了船隻航道行駛安全，也同時避免大型運維船在行駛擾動護岸海沙容易造成回淤，經評估後決定南側運維碼頭暫不開放，未來就實際營運情況，再來評估分階段開放的可行性。

    縣長王惠美表示，彰化漁港位於彰濱產業園區鹿港區的西北角，也是全縣唯一的不候潮港，開港啟用終於讓漁民出海不必再受潮汐的限制，也能縮短出海距離。這是早在1990年代開發彰濱，就預留50公頃土地以回饋漁民，由於海上工程難度極高，感謝所有為漁港付出心力的工程人員。

    王惠美強調，彰化漁港第一階段即將告一段落，目前還有一座浮動碼頭和曳船道仍在施工中，這次優先開放80艘，今年底可望再開放80艘，等到南北護岸開工後，可再增加40艘，約可容納200艘。未來第二階段啟動完成魚市場相關設施，容納漁船總量將達330艘，希望中央能夠儘速撥付3.35億來完成南北護岸工程，讓更多漁船能夠安全停泊。

    彰化漁港從2015年開始興建，中央提供17億元，地方挹注約2億元，歷經10年工程時間，終於在今天開港。彰化區漁會總幹事陳威谷表示，期待中後期的開發能在10年內完成。

    農業部漁業署主任秘書繆自昌表示，彰化漁港具有發展綠電的良好條件，又能顧漁民生活，期許在第二期中程計畫，北岸提供330艘漁筏作業與停泊，南岸讓離岸風機的綠能建設能夠順利營運，創造漁業與綠電業者雙贏。

    彰化漁港碼頭的堤岸為傳統土堤結構，抗沖刷能力很有限，縣府等待南北護岸工程經費到位完工，再開放運維港。（彰化縣政府提供）

    彰化漁港碼頭的堤岸為傳統土堤結構，抗沖刷能力很有限，縣府等待南北護岸工程經費到位完工，再開放運維港。（彰化縣政府提供）

    等了33年，彰化漁港終於開港了。（記者劉曉欣攝）

    等了33年，彰化漁港終於開港了。（記者劉曉欣攝）

    彰化漁民超開心，終於等到彰化漁港開港，出海不必再受潮汐限制。（記者劉曉欣攝）

    彰化漁民超開心，終於等到彰化漁港開港，出海不必再受潮汐限制。（記者劉曉欣攝）

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