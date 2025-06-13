台中大里30年自來水管 耗資6千萬汰換年底完工

慈德路（圖）地下老舊自來水管線，遭民眾抗議未汰換頻漏水。（記者黃旭磊攝）

2025/06/13 14:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里區慈德路一帶老舊自來水管線，遭民眾抗議近30年未汰換頻漏水，尖峰時段水壓不足頻生破管漏水，民進黨立委何欣純等人爭取工程經費5750萬多元，預計今年年底前完工。

慈德路等汰換管線3940公尺工程經費獲政院補助後，由何欣純偕同台灣自來水公司、台中市建設局、大里區公所及大里區仁德里辦公處，向居民說明「慈德路等自來水汰換管線」進度，民進黨市議員李天生、張芬郁及林德宇等多人參與，工程預計7月底前進場施作、年底完工。

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何欣純今天表示，仁德里近30年老舊管線不僅漏水率高，也接獲民眾反映尖峰時段水壓不足，為避免管材老舊導致破管漏水頻繁發生，將全面更換為較耐用防漏、延展性較佳的延性石墨鑄鐵管（DPI），完工後將有效改善慈德路一帶民生用水水質並降低漏水率。

自來水公司副處長曾沛聰、台中給水廠長孫智強向鄉親簡報說明，工程分二大區段進行，至於供水管徑寬路幅用300mm管徑，一般道路採200mm，用戶端則為100mm，「新管水量水壓一定足夠」，施工前5天將張貼告示通知用戶，另一併重新鋪面道路，讓水管與道路升級到位。

李天生於施工前說明會表示，汰管工程有助穩定水壓降低致爆管率；張芬郁認爲，工區近仁化黃昏市場人口進出密集，應留意因施工造成交通不便情形，另道路重鋪應注意照明設備與路面標線等情形；林德宇表示，汰管工期如有延遲將與2026農曆年重疊，盼自來水公司留意工程進度。

立委何欣純（中）、台中市議員張芬郁（右）向居民說明慈德路汰換管線工程。（記者黃旭磊攝）

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