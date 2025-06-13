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    中市好孕專車7/1實施 議員提動議通過回溯3個月

    市議員黃守達在市議會提動議，要求市府好孕專車要回溯實施前3個月。（記者蘇金鳳攝）

    市議員黃守達在市議會提動議，要求市府好孕專車要回溯實施前3個月。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/13 14:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市好孕專車將於7月1日實施，補助孕婦自孕期起至產後6個月最高6千元可搭車，但因為不能回溯，引發質疑，民進黨中市議員黃守達今天在市議會臨時動議提出動議，要求回溯實施前3個月，也就是在今年4月之後的孕婦也可申請，大會無異議通過；對此社會局長廖靜芝表示，會遵守議會決議，但預算可能從1億餘元再加3千萬。

    市長盧秀燕今天宣佈好孕專車今天可上網申請，市議員黃守達今天在市議會大會的臨時動議提出動議，要求市府將好孕專車補助回溯3個月，就是今年4月之後的孕婦也可申請。

    黃守達表示，市府此一政策未回溯涉及的市長盧秀燕的政治誠信，因此提出回溯至實施前3個月，有3個理由。

    黃守達抨擊，首先盧市長把好孕專車跟一般補助款掛勾，兩者並不沒有必然關連是欺騙市民。

    此外，黃守達指出，好孕專車是盧秀燕自己答應，而且是六都最慢，盧秀燕在今年1月就宣布要推好孕專車，卻拖到7月1日才要實施，竟然還沒有回溯，本來就比別的縣市慢，還拖至7月才實施，甚至沒有回溯，」媽媽市長」這個綽號非常諷刺，桃園宣布也回溯3個月，台中到底在幹嘛？

    黃守達更強調，好孕專車根本沒有所謂法不可溯及既往，因為是政策，沒有受到法律限制，不是自治條例，盧秀燕根本搞錯，像新版財劃法不能適用在已經通過的總預算，這才是法不溯及既往。

    黃守達表示，為了台中市婦女及市民權益著想，因此提動議「台中市孕婦乘車補助實施計畫」回溯3個月。

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