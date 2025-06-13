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    青年百億海外圓夢基金計畫支持 中大太空系學生將赴阿曼參與口袋衛星任務

    中央大學太空系大四生陳翰琨以「台紐探空驗證合作計畫」，獲選教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」。（中央大學提供）

    中央大學太空系大四生陳翰琨以「台紐探空驗證合作計畫」，獲選教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」。（中央大學提供）

    2025/06/13 13:49

    〔記者楊綿傑／台北報導〕中央大學太空系大四生陳翰琨，在教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」支持之下，獲參與紐西蘭火箭公司的PocketQube（口袋衛星）整合任務的機會，將前往中東的阿曼，參與衛星與火箭的對接，並將其開發的應變感測器的口袋衛星送上火箭，為台灣在此領域做出新探索。

    陳翰琨2022年獲立方衛星任務設計競賽第一名、2023年獲 NASA Rid the Rocket Challenge第三名，並擔任印尼亞太區域太空論壇台灣代表、2024年慈濟青年公益實踐計畫獲百萬獎助，今年更創立探空隨筆（SIGHT Space）公司，年紀輕輕寫下多項紀錄。

    談到創立SIGHT Space，陳翰琨指出，主要因許多合作案需要用公司的身份進行對話；另一方面，因參與青年公益實踐計畫獲得補助，因此順勢成立公司。且成立公司後，得以用更專業與持續的方式進行技術整合，也深入校園建立教材與課程平台。希望透過這次去阿曼任務，提供產品的「飛行履歷」，更有能力去教導與傳承。

    陳翰琨提到，此次前往阿曼的任務，探空隨筆公司將5面配置應變感測器的口袋衛星送上火箭，目標是測量火箭上升過程中各種應力參數。而此次發射並非將衛星送入軌道，而是到約800公里的高度，測試是否能承受整個發射歷程的應力變化。

    中央大學表示，在2週的整合任務中，陳翰琨將參與衛星與火箭的對接，這在SpaceX或RocketLab等大型公司難以實現。這次經驗對台灣極具價值，台灣尚未建立完整發射基地，若未來有機會推動類似項目，將有助於基地建設與選址評估。

    在參與此次阿曼任務前，陳翰琨就透過拉丁美洲太空挑戰賽，與巴西、巴拉圭等地團隊有合作經驗。他強調，國際合作中的文化與時差挑戰都需要高度彈性與規劃。遞交文件時也要考慮物流與對方條件，這對開發週期會有很大影響，甚至需要重新做出決策與管理。

    陳翰琨認為，每段經歷都是養分，真正重要的不是飛上太空，而是讓更多像他一樣熱愛太空的年輕人，能提早踏出第一步。未來，他希望把經驗轉為更有系統的知識資產，幫助更多嚮往太空科學的年輕人早一點實踐太空夢。

    中央大學太空系大四生陳翰琨將啟程前往阿曼，發射PocketQube（口袋衛星）。（中央大學提供）

    中央大學太空系大四生陳翰琨將啟程前往阿曼，發射PocketQube（口袋衛星）。（中央大學提供）

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