「生生有平板」老師備課還要協調使用 新北議員籲非偏遠地區3：1

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/13 13:37

〔記者黃子暘／新北報導〕科技進步帶動教育型態改變，中央自2022年起以總預算200億元推動「班班有網路，生生用平板」政策，針對全國中小學1年級至12年級實施，目標為「偏遠地區學校學生載具比率1：1；非偏遠地區學校班級每6班補助1班」。新北市議員彭一書在市政總質詢上爭取市府精進比例，非偏遠地區學校應達3：1。市長侯友宜說，若經費允許，可往此目標努力。

彭一書指出，中央「生生有平板」政策，理解優先照顧偏遠地區學子用意，不過在偏遠地區學校，出現授課教師設計好教材，還要與其他教師協調平板使用，這就代表平板數量不夠，希望市府研擬將比例提高到3：1。

請繼續往下閱讀...

侯友宜、教育局長張明文說，數位教學正在進步，對於平板的需求量確實會越來越高，不過中央的補助很重要，如果經費許可，市府可以儘早往3：1目標努力。

彭一書追問，平板都有壽命，要定期汰換，詢問市府是否編列預算？

侯友宜、張明文回應，經費需求大，新北市已經投入750億元在教育領域，只要經費夠，就馬上投注在學童身上，除了編列平板相關預算外，市府也跟電視台業者合作，達成「校校有光纖」的目標，相信對於數位設備的需求會逐漸擴大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法