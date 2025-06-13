為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「生生有平板」老師備課還要協調使用 新北議員籲非偏遠地區3：1

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

    2025/06/13 13:37

    〔記者黃子暘／新北報導〕科技進步帶動教育型態改變，中央自2022年起以總預算200億元推動「班班有網路，生生用平板」政策，針對全國中小學1年級至12年級實施，目標為「偏遠地區學校學生載具比率1：1；非偏遠地區學校班級每6班補助1班」。新北市議員彭一書在市政總質詢上爭取市府精進比例，非偏遠地區學校應達3：1。市長侯友宜說，若經費允許，可往此目標努力。

    彭一書指出，中央「生生有平板」政策，理解優先照顧偏遠地區學子用意，不過在偏遠地區學校，出現授課教師設計好教材，還要與其他教師協調平板使用，這就代表平板數量不夠，希望市府研擬將比例提高到3：1。

    侯友宜、教育局長張明文說，數位教學正在進步，對於平板的需求量確實會越來越高，不過中央的補助很重要，如果經費許可，市府可以儘早往3：1目標努力。

    彭一書追問，平板都有壽命，要定期汰換，詢問市府是否編列預算？

    侯友宜、張明文回應，經費需求大，新北市已經投入750億元在教育領域，只要經費夠，就馬上投注在學童身上，除了編列平板相關預算外，市府也跟電視台業者合作，達成「校校有光纖」的目標，相信對於數位設備的需求會逐漸擴大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播