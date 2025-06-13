估6/15天候穩定 基市府：外木山海上長泳如期舉行

圖為去年基隆市外木山海上長泳活動畫面。（資料照）

2025/06/13 13:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕後天（15日）就是2025基隆外木山海上長泳登場，共有2060人報名一展身手；基隆市政府指出，經觀察中央氣象署與基隆地區氣象觀測資料，當天天候條件穩定，外木山海上長泳活動如期舉行。

基市府強調，熱帶低氣壓TD02外圍環流帶來降雨，較大影響期間為今天（13日）及明天（14日），部分民眾擔心週五、週六的降雨情形，是否會連帶影響15日外木山海上長泳活動？

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依據中央氣象署預報資料顯示，外木山海上長泳活動於早上6時到12時期間，外木山沿岸當日天氣為多雲時晴，氣溫約攝氏26度到32度，平均風速約2至3級；市府經過評估後，各項天候條件相對穩定，將如期舉行外木山海上長泳活動。

承辦外木山海上長泳的基隆市政府教育處表示，會持續依據氣象變化進行即時評估，並於2025基隆外木山海上長泳活動官網、社群平台及市府官網平台隨時公告最新資訊，以確保參加者安全與權益。倘遇氣象突有驟變，實有致不克舉辦情事，該活動會全額辦理退費，後續詳細退費作業，則另行於活動官網公告。

教育處長徐嬿立提醒報名的泳客們，所有參加者，依照個人健康狀況與體能條件，審慎評估是否參與活動，切勿勉強參加，安全第一，是共同的目標。

2025基隆外木山海上長泳活動，基市府決定照常舉行。（圖為基隆市政府提供）

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