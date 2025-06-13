網路「慢腳文化」侵蝕未成年學子 侯友宜：盼數發部源頭管理

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/13 13:13

〔記者黃子暘／新北報導〕科技進步下，學生也幾乎人手一機，新北市議員翁震州在市政總質詢中表示，國家科學及技術委員會曾調查，國中小學生平均每日使用手機時間為3至7小時，容易接觸電子菸等違法商品購買管道，也有諸如中國傳來的「慢腳文化」等不當網路內容誘導，盼市府積極因應。市長侯友宜說，最重要源頭管理，希望數位發展部加強監管，市府與中央合作查緝電子菸購買管道。

翁震州指出，「慢腳文化」源自中國「快手影音」平台，經短影音平台擴散到國內，主要聚焦於未成年反主流文化，內容包括未成年與中年人談戀愛、未成年懷孕、未成年性裸露、未成年比較自殘傷疤，更甚者有倒數自殺挑戰，這些未成年負面行為比拚在台灣習慣使用的社群平台如IG上已可見相關影片，相關主題早自2018年起就有討論，但至今仍無受到控管。

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侯友宜、教育局長張明文回應，青少年次文化變化快速，親師需不斷了解、關心，引誘犯罪的內容均請教育、警察單位一經發現就第一時間通報，也盼中央源頭管理。

翁震州進一步表示，孩子人手一機，接觸電子菸購買管道很容易，臉書便有社團提供購買管道，以通訊軟體提供「24小時專人服務」，沒有任何認證把關機制，學童容易取得，試問市府如何因應？

侯友宜、衛生局長陳潤秋說，網路購買電子菸部分，中央、地方目前以專案查緝，凡為國內賣家，相關單位一律開罰平台與賣家，至於國外賣家，中央衛生福利部、數發部、台灣網路資訊中心正在研擬法源來阻絕境外進入，新北市2023至2025年間已經查緝網路4000多件、裁閥2800件。

此外，市議員李倩萍關心青少年心理衛生問題，她說，不是每個孩子在面對心理問題時都懂得求救，呼籲市府加強因應。

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