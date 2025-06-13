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    五專優先免試入學榜單公告 9782人上榜、錄取率88.65％

    五專優先免試入學榜單今天公告。圖為考試場景。（記者楊綿傑攝）

    五專優先免試入學榜單今天公告。圖為考試場景。（記者楊綿傑攝）

    2025/06/13 12:44

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度五專優先免試入學招生今公告錄取榜單，今年計錄取9782人，分發錄取率為88.65%、總招生率67.86%。技專校院招生委員會聯合會提醒，若對分發結果如有疑義，今下午5時前須以傳真方式辦理分發結果複查，逾期不受理。

    五專優先免試入學招收對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，今天於五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。錄取生報到方式由各校自訂，可從委員會官網或向所錄取學校查詢。

    根據技專校院招生委員會聯合會資料，此次計有41所公、私立技專校院，189個科（組），提供1萬4416名招生名額。報名人數共1萬2184人，完成上網選填登記志願人數共1萬1034人，最後錄取9782人，分發錄取率為88.65%、總招生率67.86%。

    技專校院招生委員會聯合會王錫福主任表示，免試生對分發結果如有疑義，可至委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，於今下午5時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。

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