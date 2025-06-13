守護「微笑生命」山椒魚！台灣大攜手嘉義分署、玉管處簽署MOU

台灣大與玉山簽署合作備忘錄。（記者林志怡攝）

2025/06/13 13:42

〔記者林志怡／台北報導〕氣候變遷為自然環境帶來嚴重衝擊，許多珍稀的保育類動物也面臨生存威脅。來自冰河時期的「微笑生命」山椒魚，是台灣最稀少、最難以觀測的原生兩棲物種，台灣大哥大2023年攜手台大團隊，啟動「台灣大山椒魚保育研究計畫」，2年來已取得初步研究成果，本月12日、13日再先後與林保署嘉義分署、玉山國家公園管理處等簽署合作備忘錄。

台灣計有5種山椒魚，其中又以阿里山山椒魚分佈最廣，且阿里山山椒魚也是全球小鯢科物種中分佈範圍最南的物種，但受氣候暖化、棲地破壞、人為活動干擾影響，目前台灣5種山椒魚族群都面臨嚴重的生存威脅。

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長年從事山椒魚相關研究的台大動物科學技術學系遺傳研究室教授朱有田指出，團隊2020年起就與林保署嘉義分署合作，執行阿里山山椒魚族群與保育遺傳學調查，並進一步瞭解山椒魚的食性與棲地偏好，解析不同國家公園範圍內的山椒魚親緣關係及遺傳交流。

「做了才知道，研究山椒魚根本不是人在做的研究」，朱有田提到，山椒魚的棲地都在高海拔山區，團隊動輒負重17公斤上山，若是初次探勘的棲地，負重可增加至20公斤，濕度、溫度控制設備也仰賴人員到現場操作，若沒有充足的外界支持，不只很難採購足量設備，能執行的研究嘗試也相對受限。

朱有田說，台灣大哥大在2023年啟動台灣5種山椒魚保育計畫，協助團隊導入人工智慧智慧物聯網（AIoT）技術與即時傳輸設備，不只能遠端進行監控與數據收集，也大幅降低研究人員親身前往高海拔山區的負擔與風險，同時台灣大的投入更讓團隊有能力嘗試新的試驗方式。

台灣大永續品牌公關副總劉麗惠指出，氣候議題伴隨的是物種消滅問題，台灣大希望能夠在環境與生物多樣性等面向貢獻一份心力，發現台灣的山椒魚不只物種稀缺，目前全台更僅有一支研究團隊長期投入山椒魚研究，便決定投入資源協助，選定山椒魚作為投入保育的首要對象。

林保署嘉義分署長李定忠則指出，阿里山國家公園是全台最早進行山椒魚的團隊，又在2019年運用疏伐柳杉木片執行棲地復育試驗研究，營造友善的棲地環境，並發現確實有山椒魚利用木片，未來盼引入企業力量，進一步推動阿里山山椒魚族群及棲地調查研究及維護管理。

玉山國家公園管理處長盧淑妃表示，政府雖有多項計畫支持研究與調查，但往往都要提前數年規劃，無法迅速因應團隊實務上的急迫需求，企業資源的投入正好能幫助研究單位度過關鍵時期，阿里山山椒魚的合作案例不只讓冰河遺族在高山溪谷間持續生存，也讓國家公園成為企業實踐永續的最佳場域。

台灣大與林保署嘉義分署簽署合作備忘錄。（記者林志怡攝）

山椒魚「小胖」是目前參與台大大團隊研究的山椒魚之一。（記者林志怡攝）

台大團隊首度在人造環境中成功觀察山椒魚的繁殖情況，圖為團隊首度繁殖成功後出生的山椒魚。（記者林志怡攝）

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