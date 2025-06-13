罕見黑色王船！府城普濟殿睽違180年「王巡醮」帝王之船亮相

府城普濟殿「王巡醮」斥資逾450萬元打造「帝王級」王船。（記者王姝琇攝）

2025/06/13 13:05

〔記者王姝琇／台南報導〕府城普濟殿將舉行睽違180年「王巡醮」，斥資450萬打造「帝王級」王船，船身長29.9尺，且全國罕見採用黑色為基底搭配擂金和彩繪，氣勢磅礡！廟方共祭出10800份添載與信眾結緣，並難得開放王船廠供參觀。

據《重修台灣縣志》紀載，普濟殿自清代就有王巡醮傳統，此次睽違180年盛大舉辦，王船整體設計更是令人眼睛為之一亮，船頭以獅頭為型，銅鏡安入「五帝錢」，水測部份則以10顆獅牙呈現，象徵十全十美；搭配五爪金龍、四方神獸、十二神將、八仙八寶，以及象徵吉祥的靈獸等元素，藝術團隊日以繼夜趕工，以擂金、彩繪，再透過粉線線條創造出層次感。

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普濟殿總幹事洪忠義表示，此次力邀奇蹟文化藝術團隊藝師邱良寄、劉武吉攜手操刀彩繪，王爺公交代要畫黑色，打破以往王船為淺色系的既定印象，挑戰甚鉅；此外，船頭銅鏡內安入「五帝錢」，龍目內則安置象徵天、地、人三才的3顆「龍銀」，為整艘王船納入帝王之氣，成為名副其實的「帝王之船」；另更是堅持依循傳統於船身置入壓艙石，穩住整艘王船。

洪忠義說，普濟殿「王巡醮」和常見驅瘟逐疫的「王船醮」大不同，「王巡醮」由神尊恭領玉旨代天巡狩，此次張公法主、威靈王池府千歲、觀音佛祖將共同出巡勇闖四海五洲、澤被萬民；明晚（14日）11點將舉行豎燈篙儀式，象徵醮典將啟。

洪忠義特別分享到取龍「舟參」過程，為打造「帝王之船」，神明特別指示要前往有「龍」字的地方取「舟參」，耗時3個多月，終於在龍崎區覓得1棵樟樹，並獲准取得長10.6尺的船「舟參」，沒想到土堆翻開時，在樹根底部竟挖出2顆穩固樟樹的石頭，後來又在盤根錯節的樹根裡面發現1顆石頭，也就是這3顆石頭成為重要的壓艙石，王船3層各安放1顆，鎮守船艙。

府城普濟殿「王巡醮」王船船頭以獅頭為形，銅鏡內安入「五帝錢」，還有象徵十全十美的10牙。（記者王姝琇攝）

奇蹟文化藝術團隊以雷金、彩繪，再透過粉線線條創造出王船整體層次感。（記者王姝琇攝）

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