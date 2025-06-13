校園網路霸凌隱私遭上傳怎因應？侯友宜：可通知iWIN協助刪除

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/13 13:02

〔記者黃子暘／新北報導〕校園霸凌種類繁多，加害者可能透過網路上傳受害者隱私內容，新北市議員彭一書質詢提問，市府如何因應這類網路霸凌？且霸凌案調查期間，加害者、受害者仍在同校，無人能保證受害者不會二度受害，試問市府如何因應。市長侯友宜表示，市府加強數位品德教育，網路內容可通知「iWIN網路內容防護機構」協助刪除，若有觸法可能就移送，要讓當事人知道網路發言也要負擔法律責任。

彭一書指出，網路霸凌可能是最嚴重的霸凌形態之一，加害者可能在社群媒體發布受害者隱私、嘲笑受害者性向、身材等內容，一旦上傳網路就會擴散，即便是循司法與行政管道調查處理，期程冗長，期間傷害早已發酵，懲罰加害者也無助於受害者已經受害的事實，試問學校、市府若在第一時間知悉相關狀況，如何即時因應？

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侯友宜、教育局長張明文說，相關隱私內容可通知「iWIN網路內容防護機構」協助刪除內容，該移送司法案件也會移送，市府不斷推動數位品德的基礎教育工作，其次，現代兒童溝通能力、與人相處互動能力較弱，許多學校問題都源自於人際溝通，市府不斷推動社會情緒學習，司法、社政單位也會介入處理相關案件。

彭一書表示，霸凌案調查期間，加害、受害者雙方仍在同一學校中，受害者家長也會擔心孩子在期間持續受害，最終竟是受害的孩子要申請轉學「聽起來很心酸」，試問教育局有何因應處置？

侯友宜、張明文回應，嚴重衝突需適當隔離案，學校一定會依照家長申請調班處理，校內輔導人員、心理諮商人員也會密切掌握狀況，確保類似行為不再發生，學校也會將個案列入專案輔導。

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