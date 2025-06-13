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    台鐵雙溪橋改建 6/14、6/15軌道切換將延誤4車次

    台鐵辦理雙溪橋改善工程，14、15日軌道切換影響4列車。（Hello 哩賀民宿提供）

    台鐵辦理雙溪橋改善工程，14、15日軌道切換影響4列車。（Hello 哩賀民宿提供）

    2025/06/13 12:41

    〔記者盧賢秀／新北報導〕台鐵公司宜蘭線雙溪橋，近年颱風大雨易淹水或路基淘空，導致宜蘭線鐵路交通中斷，台鐵辦理「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」，西正線將在6月14、15日辦理軌道切換作業，影響4班列車，每列次大約延誤3至12分鐘，提醒搭車民眾提早規劃行程。

    台鐵指出，第一及第二雙溪橋於民國72年竣工通車、民國73年完成擴建（東正線），使用40多年，近年來，因氣候變遷，每逢颱風豪雨常發生軌道淹水或路基淘空等災害，導致鐵路交通中斷。

    政府推動「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，台鐵公司辦理第一、二雙溪橋改建工程，橋梁底分別提高2.25及2.57至1.72公尺，跨河段改箱梁型式橋跨越雙溪河，新橋完成後一併消除1處曲線，改善2處小半徑曲線，提高優化鐵路路段。

    西正線將在6月14日、15日辦理軌道切換作業，將影響4列車，分別為6月14日1班次（北上4039）、6月15日3班次（北上4107、南下4112、4118），每列次大約延誤3至12分鐘，影響相關列車之車次及班次表，在雙溪站、貢寮站、福隆站及台鐵公司官網公告。

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