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    就讀15年！鼓手呂岳駿高中畢業 用鼓聲揮別台中啟明師生

    呂岳駿就讀台中啟明15年，他賣力演出，用鼓藝向師生道別。 （記者張軒哲攝）

    呂岳駿就讀台中啟明15年，他賣力演出，用鼓藝向師生道別。 （記者張軒哲攝）

    2025/06/13 13:19

    〔記者張軒哲／台中報導〕「給人幸福，就是幸福！」10年前國泰金控協助台中啟明學校全盲小小鼓手呂岳駿「我想打鼓開演唱會」的夢想，感動國人。還受邀江蕙封麥演唱會合唱，呂岳駿已長大蛻變，今日從學校畢業，準備升大學，他賣力演出，用鼓藝向就讀15年的學校道別。

    台中啟明學校高三畢業生創作畢業歌「我們的歲月」，由呂岳駿跟沈佳叡伴奏，師生們心情悸動地一遍遍唱著「謝謝大家給我的一切美好，這世界有我們一定會變更好，打氣和鼓勵在我身邊圍繞，帶著留給彼此的愛與祝福」，場面溫馨。

    校長王敬儒表示，畢業生在今年3月到台中驛鐵道文化園區辦理家庭日活動、4月在大墩文化中心的眾根計畫創作品展覽、5月的中興大學輕艇體驗等以及近期的澎湖3天畢旅，其中呂岳駿是從幼兒部就開始讀起的，一晃眼就15年。

    呂岳駿在國小時就四處登台演出，獲得「總統教育獎」，去年甫獲台中市的向陽教育獎，錄取台南應用科大的流行音樂系與靜宜大學社工系，目前在兩校之間間決擇。呂岳駿說，對音樂較有興趣，但靜宜大學離家較近，父母可以就近照顧。除了呂岳駿，沈佳叡、傅勝璁、張睿玹也分別率取台南應用科大、靜宜、慈濟大學。

    台中啟明學校高中部畢業生呂岳駿（左二起）、傅勝璁、張睿玹、沈佳叡領取錄取優秀大學獎。（記者張軒哲攝）

    台中啟明學校高中部畢業生呂岳駿（左二起）、傅勝璁、張睿玹、沈佳叡領取錄取優秀大學獎。（記者張軒哲攝）

    台中啟明學校高三畢業生大合唱。（記者張軒哲攝）

    台中啟明學校高三畢業生大合唱。（記者張軒哲攝）

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