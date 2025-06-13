台南山區監視器不足成廢棄物溫床 黃偉哲：年底前動用二備金增設

南市議員周奕齊（右） 質疑台南山區監視器嚴重不足，成非法傾倒廢棄物的溫床。市長黃偉哲（左）允諾，將於年底之前動用二備金強化。 （擷取自南市議會網站）

2025/06/13 12:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員周奕齊今天總質詢，質疑台南山區監視器嚴重不足，形成治安死角，變成不肖業者非法傾倒廢棄物的溫床。台南市長黃偉哲允諾，將於年底之前適時強化，動用市府二備金針對山區易成非法傾倒廢棄物處的地區增設監視系統。

周奕齊表示，台南玉井、楠西等山區，因人煙罕至，又缺乏監視器，治安死角多，因為好偷，宵小、不肖業者都往山上跑，而且還非法傾倒廢棄物。目前全市1800多支監視器，山區的玉井、楠西、南靴及左鎮等4區只有60幾支，只占3.78％，而且山區汰換比例也太低，要求警察局加強山區監視器的增設，避免山區成為治安死角，到處被亂倒廢棄物。

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環保局說明，2026年向環管署申請約1000萬經費補助設置「非法棄置智慧圍籬」，預計於南市轄內非法棄置熱區關鍵道路或廢棄物清運機具跨縣市重要運輸路段，持續設置10處智車辨監視系統，以強化非法棄置清運車輛的監控。

警察局表示，該局治安監視錄影系統設置於南市治安要點、交通要道及犯罪預防的必要區域，目前治安監視器設置於楠西區計有12機組、南化區19機組、玉井區27機組、左鎮區11機組，以因應治安及交通需求，而針對5年以上者將優先汰換，未來也會繼續汰換，並儘量於山區增設。

市長黃偉哲說，因一些業者會隱藏廢棄物，在山區只看到大貨車，但無法知道是否企圖傾倒廢棄物，因此需要有清楚的監視器，年底之前，市府會適時針對容易棄置的地方進行強化，會先用二備金來處理。

南市警察局表示，治安監視錄影系統設置於南市治安要點、交通要道及犯罪預防的必要區域，山區將盡量來增設。（圖由南市警察局提供）

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