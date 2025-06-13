高鐵延伸宜蘭！鐵道局順應民意 近期官網將設立資訊專區

交通部及鐵道局12日赴宜蘭縣礁溪鄉出席高鐵延伸宜蘭說明會，針對地方民眾關心高鐵相關議題親自釋疑，今天表示後續將順應民意，近期就會在官網設立資訊專區，方便民眾即時掌握訊息。（記者王峻祺攝）

2025/06/13 12:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部及鐵道局12日赴宜蘭縣礁溪鄉出席高鐵延伸宜蘭說明會，針對地方民眾關心高鐵相關議題親自釋疑，今天表示後續將順應民意，近期就會在官網設立資訊專區，方便民眾即時掌握訊息，並持續配合出席相關說明會與地方溝通。

交通部路政司長黃運貴與鐵道局長楊正君等人，昨受邀出席由立委吳宗憲召開的高鐵延伸宜蘭地方說明會，現場湧入上百人與會，正反2派論述，也各提出建議及問題。楊正君重申，高鐵延伸宜蘭是建構環島高效鐵路網的重要拼圖，不僅可紓解國道五號的壅塞，也有助平衡東西部交通與發展。

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鐵道局今天發布新聞稿指出，宜蘭新站將與台鐵共站，讓礁溪、頭城等地旅客無縫轉乘，提供另一種交通運具選擇，整體旅行時間較目前台鐵快12至27分鐘，後續將參照西部高鐵經驗，與縣府共同推動車站聯外交通整體改善，便利旅客轉乘。

鐵道局也針對外界對於高鐵比台鐵「僅快5分鐘」誤解澄清，強調南港至宜蘭新站高鐵行車時間約為20分鐘，而直鐵需48分鐘，高鐵快約28分鐘。若從台北車站出發至宜蘭舊站為基準，高鐵行車時間外加轉乘與候車合計約40分鐘，相較直鐵約需55分鐘，高鐵仍具15分鐘優勢。

鐵道局強調，高鐵延伸宜蘭不僅能大幅縮短北東交通時間，打通北環路網瓶頸，更有助實現一日生活圈與均衡發展，將順應民意代表及地方鄉親的需求與建議，近期會在官網設立高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，也將持續參與地方說明會、傾聽各界聲音，期盼社會大眾理性看待、共同支持計畫推動。

高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區，鐵道局初步規劃內容，將提供包括計畫內容說明、計畫進度及辦理情形、各界關切議題QA等，方便民眾立即掌握訊息，期望透過釐清地方疑慮、持續溝通，與地方攜手帶動整體發展。

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