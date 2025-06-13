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    雨彈狂炸！高雄車站地下停車場積水

    高雄車站地下停車場，經過大雨轟炸後再度積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

    高雄車站地下停車場，經過大雨轟炸後再度積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

    2025/06/13 11:40

    〔記者李惠洲／高雄報導〕根據中央氣象署資訊，受到熱帶性低氣壓影響，南部發布大雷雨國家警報，除了外頭下大雨，高雄車站所設計的「下沉式廣場」也受到大雨影響濕了一大圈，所幸天棚下方的地板是中空，當雨水下來，會透過地板下面的集水區將水排出。

    但這次南高屏發布大雷雨還是造成地下停車場積水，施工單位忙進忙出，不斷地掃水，要將積水排出，而上方水管有部分在漏水，工作人員也在針對漏水位置進行檢修，民眾經過積水位置須多加注意避免滑倒。

    高雄車站的地下停車場，經過大雨轟炸後再度積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

    高雄車站的地下停車場，經過大雨轟炸後再度積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

    高雄車站的地下停車場，經過大雨轟炸後再度積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

    高雄車站的地下停車場，經過大雨轟炸後再度積水，工程人員忙進忙出趕緊將積水掃除。（記者李惠洲攝）

    高雄車站地下停車場的上方水管不斷的漏水。（記者李惠洲攝）

    高雄車站地下停車場的上方水管不斷的漏水。（記者李惠洲攝）

    高雄車站嶄新設計的「雲朵天棚」也因為大雨影響，部分開始漏水，施工單位在現場做詳細的檢修。（記者李惠洲攝）

    高雄車站嶄新設計的「雲朵天棚」也因為大雨影響，部分開始漏水，施工單位在現場做詳細的檢修。（記者李惠洲攝）

    高雄車站嶄新設計的「雲朵天棚」也因為大雨影響，部分開始漏水，施工單位在現場做詳細的檢修。（記者李惠洲攝）

    高雄車站嶄新設計的「雲朵天棚」也因為大雨影響，部分開始漏水，施工單位在現場做詳細的檢修。（記者李惠洲攝）

    高雄車站嶄新設計的「雲朵天棚」也因為大雨影響，部分開始漏水，施工單位在現場做詳細的檢修。（記者李惠洲攝）

    高雄車站嶄新設計的「雲朵天棚」也因為大雨影響，部分開始漏水，施工單位在現場做詳細的檢修。（記者李惠洲攝）

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