農產外銷再突破 歐盟開放我國芒果與番石榴輸入

農業部防檢署向歐盟申請芒果輸入作業，日前獲通過，再度寫下水果高端市場的嶄新篇章。（資料照）

2025/06/13 11:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣農產外銷再傳捷報！農業部今（13日）表示，日前已接獲歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）通知，開放我國芒果與番石榴輸入，象徵台灣植物檢疫技術與病蟲害風險管控能力再獲高度國際肯定，寫下拓展高端市場又一嶄新篇章。

農業部動植物防疫檢疫署說明，因我國屬東方果實蠅及瓜實蠅等檢疫有害生物疫區，芒果及番石榴等果實蠅寄主無法直接輸銷歐盟，防檢署依據多年檢疫處理技術開發經驗，及長期外銷芒果蒸熱處理輸銷日本、韓國、澳洲及紐西蘭，以及番石榴冷藏檢疫處理輸銷美國等實績，確認相關檢疫處理確實可以有效殺滅果實蠅類病蟲害，向歐盟提出輸入申請。

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經多次與歐盟進行技術性諮商及資料往返，如今終於獲得通知我國芒果正式列入歐盟可輸入國家清單，在防檢署監督下完成攝氏46.5度、30分鐘的蒸熱處理，並由該署證明於檢疫證明書上，即可銷歐；另番石榴經防檢署證明經檢疫未罹染歐盟關切檢疫害蟲（果實蠅類）後，亦可進行輸歐作業。

農業部強調，我國芒果目前已可輸銷日本、韓國、澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、香港、馬來西亞等國，番石榴則獲美國、加拿大、中國、香港、新加坡、馬來西亞、汶萊及帛琉等國開放准入，這次成功展現我國檢疫處理技術與管理制度的專業性、成熟度及國際信賴度，有效突破鮮果輸銷歐盟高標準門檻，為我國水果業者開創更廣大外銷市場。

農業部表示，為進一步擴大台灣農產品的國際能見度及出口，將結合駐外單位與臺僑商會在地經驗與資源，對接當地大型通路之採購需求，協力布建當地重要水果及農漁產品銷售網絡，建立長期穩定的供應鏈基礎，並持續透過荷蘭、法國、波蘭、立陶宛等雙邊農業合作場域鏈結農產業者建立合作夥伴關係，以及透過運動賽事與文化場域等跨域多元宣傳管道，積極切入當地消費市場。

農業部防檢署申請將台灣番石榴輸入歐盟作業，日前獲通過，打開台灣水果邁向高端市場新篇章。（資料照）

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