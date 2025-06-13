校長「星期五茶葉蛋」被小學生嫌沒味道 高手指導終被讚好吃

彰化縣陜西國小校長吳世宏為了讓學生背唐詩，會準備星期五茶葉蛋給學生兌換。（吳世宏提供）

2025/06/13 11:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水鄉陜西國小全校才155人，校長吳世宏為了讓學生多背唐詩與學習成語，每天花盡心思出題，並祭出「星期五茶葉蛋」作為獎勵，但校長第一次端出茶葉蛋，卻被學生嫌「沒味道」，吳世宏馬上尋找超商高手指導，終於讓學生點頭說「好吃」。

吳世宏說，為了讓學生愛上語文，他想破頭，決定讓學生養成學習的好習慣，只要每星期背一首唐詩，就可以兌換一顆茶葉蛋，或是完成他每天所出題的成語或是語詞測驗前幾位小朋友，也可以獲得兌換茶葉蛋的資格，實施3個月來，茶葉蛋數量一直成長，每星期約要準備80顆茶葉蛋，有人一拿是好幾顆。

請繼續往下閱讀...

不過，吳世宏以前沒有煮過茶葉蛋，原本以為應該很簡單，就是買個滷包，準備個電鍋就大功告成，結果第一次端上桌，卻被學生嫌「沒味道」。身為校長的他，為了面子，也為了學生有繼續追求破解語文考驗的動力，決定向超商高手求救。

吳世宏說，為了讓茶葉蛋有味道，他除了滷包還加入糖，想要增加入味，還先煮好再敲一敲，再來滷。後來，有超商達人教他，把生蛋的氣室端輕敲，再直接放滷包下去煮就好了，經過幾次的調整與改良，終於被學生說「好吃」，還有學生特地要帶回家，跟家人分享校長茶葉蛋。

彰化縣陜西國小學生超級期待校長的「星期五茶葉蛋」。（吳世宏提供）

彰化縣陜西國小校長吳世宏每天都會出題，讓小朋友在遊戲中學習成語。（吳世宏提供）

彰化縣陜西國小校長吳世宏每天都會出題，讓小朋友在遊戲中學習成語。（吳世宏提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法