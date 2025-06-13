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    今日白天雨勢大 南、東部注意豪雨

    截至上午10時30分止累計雨量，南部雨量累積非常驚人。（取自氣象署官網）

    截至上午10時30分止累計雨量，南部雨量累積非常驚人。（取自氣象署官網）

    2025/06/13 10:59

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天白天雨勢最大、南部和東部注意豪雨！中央氣象署說明，今、明兩天受到已減弱成一般低氣壓的「殘骸」與西南風帶來的水氣，全台今天白天都有大雨發生機率，特別是嘉義以南和台東更是有局部豪雨發生機率，要等到明天白天起雨勢才會逐漸趨緩。

    氣象署預報員張竣堯表示，今、明兩天受到低壓帶及西南風影響，嘉義以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨、易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率。

    張竣堯說，昨天還是熱帶性低氣壓的TD02在昨晚登陸台東長濱後，受地形破壞，今天已經變成普通低氣壓，但它的殘骸與西南風帶來的水氣仍很多，預計今天白天雨勢是最大時候，今天入夜後雨勢才會稍微減緩一些，真正明顯的減緩要明天白天。

    張峻堯說，明日白天起，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區轉為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    今天到明天預測累計雨量。（氣象署提供）

    今天到明天預測累計雨量。（氣象署提供）

    今天各地都有大雨發生。（取自氣象署官網）

    今天各地都有大雨發生。（取自氣象署官網）

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