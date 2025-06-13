冬季1479人泡冷泉 蘇澳要送2兩黃金迎炎夏

蘇澳冷泉被譽為「天下奇泉」，是台灣唯一的碳酸氫鈣泉，深受國內外遊客歡迎，冷泉園區在去年委外後，首度在冬季開放，為期3個月仍有1479名鐵粉支持。（記者王峻祺攝）

2025/06/13 11:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕蘇澳冷泉被譽為「天下奇泉」，是台灣唯一的碳酸氫鈣泉，深受國內外遊客歡迎，冷泉園區在去年委外後，首度在冬季開放，為期3個月仍有1479名鐵粉支持，鎮公所為迎接炎夏到來，預計送出市價約25萬元的2兩黃金，只要遊客基本消費滿3百元以上，就可獲得抽獎機會，預計創造地方千萬效益。

蘇澳黃金月月抽活動連辦3年，鎮公所大手筆送黃金，邀請遊客走訪蘇澳泡冷泉，吃喝玩樂還能抽大獎，成功打響知名度，合作商家及民眾也逐年增加，去年就發出3萬張摸彩券。

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蘇澳鎮公所表示，冷泉園區首度冬季開放，消費入園統計1479人，感謝鐵粉支持，為迎接7月接續的觀光系列活動，即日起至9月26日舉辦黃金月月抽活動，總計會送出2兩黃金，每兩市價超過12萬元，將分別於7月至9月間，每月各抽出5錢、5錢及1兩黃金，另有ipad mini及住宿券等大獎。

蘇澳鎮公所指出，去年其中1名黃金得主是嫁到國外的年輕媽媽，暑假剛好返國到蘇澳玩，意外抽到黃金，還特別帶著先生和混血兒寶寶領獎，讓大家超級羨慕，今年辦抽黃金活動，約與100家商店合作，民眾只要於活動店家消費滿百元，並集滿3個活動章就能參加抽獎。

今年蘇澳夏日系列活動為期2個月，不僅有黃金抽獎，還有夏日市集、潑水節、創意踩街、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴等，其中在7月12日潑水節當天，蘇澳冷泉園區大眾池全日免費開放，民眾可盡情體驗，在炎夏中清涼消暑一下。

今年蘇澳冷泉夏日系列活動為期2個月，不僅有黃金抽獎，還有夏日市集、潑水節、創意踩街、冷泉音樂會、海洋嘉年華及民歌音樂饗宴等。（記者王峻祺攝）

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