Taiwan PASS台鐵產品將調漲！觀光署：6/23前原價買「暢遊一整年」

觀光署表示，6/23前原價買Taiwan PASS可「暢遊一整年」。（觀光署提供）

2025/06/13 10:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕觀光署今天（13日）宣布，因應台鐵公司將在6月23日起票價調漲，觀光署推出的3款Taiwan PASS台鐵系列產品將同步進行價格調整，漲幅介於5.6%到31.5%，觀光署建議旅客，可在調漲前預購相關產品，「未來1年內行程都能以原價出遊」。

觀光署表示，Taiwan PASS整合高鐵、台鐵、公車、捷運及景點門票等交通與觀光資源的電子票證產品，目前推出多款產品組合。台鐵公司全面調漲票價，其中各款台鐵周遊券漲幅介於28%到33%，連帶造成Taiwan PASS成本提升，經考量營運需求及鼓勵使用大眾運輸等因素，Taiwan PASS台鐵系列產品價格調漲將介於5.6%到31.5%。

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台鐵經典版產品內容包含台鐵周遊5日券、台灣捷運任選1及熱門景區交通任選1，全票原價2700元，調漲為3200元，漲幅18.5%；兒童票原價1800元，調漲為1900元，漲幅5.6%。

​台鐵景點版產品內容包含台鐵周遊3日券、都會交通任選1、熱門景區交通任選1及精選景點任選1，原價2400元，調漲為3000元，漲幅25%。亮點EasyGo版產品內容包含台鐵周遊3日券及在地交通任選1，原價1900元，調漲為2500元，漲幅31.5%；6月23日新推出兒童票，售價為1500元。

觀光署補充，台鐵公司票價漲幅比較顯著，而Taiwan PASS產品具備購買後得在365天內啟用的特性，建議旅客可先行購買，待行程規劃妥當後再啟用，十分適合規劃台灣自由行、探索各地特色景點，如前往「台灣觀光100亮點」，或是參加6至8月「台灣仲夏節」一系列活動；更可搭配「台灣好行」81條路線持電子票證搭乘享半價優惠，花蓮4條路線免費，與「台灣觀巴」81條行程不分平假日2人同行1人免費優惠活動，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市及「台灣仲夏節」活動部分縣市加碼3折優惠，優惠活動至10月31日止。

觀光署表示，這次Taiwan PASS相關產品雖配合台鐵票價調漲，但幅度仍低於台鐵周遊券單品漲幅，另產品本身原屬多樣交通及景點的整合，購買使用具有省時及省錢的優勢。更多資訊請至Taiwan PASS網站（https://twpass.tw/）查詢。

觀光署表示，6/23前原價買Taiwan PASS可「暢遊一整年」。（觀光署提供）

觀光署表示，6/23前原價買Taiwan PASS可「暢遊一整年」。（觀光署提供）

觀光署表示，6/23前原價買Taiwan PASS可「暢遊一整年」。（觀光署提供）

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