新北市環保局結合農會、賣場及荷花季 推廣回收換好禮

活動現場設有互動遊戲和知識問卷挑戰，完成挑戰還可獲得環保衛生紙1包。（記者翁聿煌攝）

2025/06/13 10:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局「回收有禮 循環有你」系列兌換活動再次展開，將於6月舉辦5場資源回收兌換活動，其中4場活動特別與農會及賣場合作，分別於6月14日（坪林區農會）、6月17日（林口區農會）、6月21日（家樂福林口店）、6月22日（大潤發土城店）舉行；第5場則結合雙溪荷花季，於6月28日在雙溪區上林荷花池推出回收兌換活動，成為兼俱池邊賞花與環保的最佳活動。

新北市環保局表示，民眾只要攜帶指定資源回收物至現場，即可兌換限量水晶肥皂、洗手乳、洗碗精等實用環保生活好禮，每人每種好禮品項最多可兌換5份，活動攤位還加碼互動遊戲，完成挑戰即可獲得環保衛生紙1包，數量有限，換完為止。

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環保局於14日（坪林區農會）及17日（林口區農會）上午10時至下午2時，舉辦廢農藥容器回收兌換活動，只要攜帶廢農藥容器及指定資源回收物至活動現場，即可兌換生活好禮，現場另外加碼，攜帶20個飲料玻璃瓶或10個農藥廢容器，即可額外兌換1公斤有機質肥料，限量30份，換完為止。

為提升正確廢電池回收觀念，環保局將於21日（家樂福林口店）、22日（大潤發土城店）上午11點至下午3點，舉辦高壓容器及電池兌換活動，讓民眾逛賣場又可兌換實用環保生活好禮。

6月28日配合雙溪荷花季，於上午9時至12時在雙溪上林荷花池舉辦回收兌換好禮活動，現場還設有互動遊戲和知識問卷挑戰，市民朋友可透過輕鬆互動方式，從玩樂中認識回收知識，完成挑戰還可獲得環保衛生紙1包。

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