中市梅川、麻園頭溪河岸整治 公私協力逐步改善

台中市麻園溪頭週遭部份人行道已完成整治。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/13 10:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有許多河川，市區則有綠川、梅川、麻園頭溪穿越北區，市區人口密集，河川河岸的整治有助於市區環境的美化，目前梅川河岸人行道從太原路到文心路段的整治已經完成，麻園頭溪河岸忠明南路到太原路路段也優化完成，市府下階段將進行麻園頭溪人行道加寬改善工程，讓中市的河岸景觀更加優美。

市議員陳政顯表示，北區有綠川、梅川、麻園頭溪穿越，為讓河岸景觀的美化，可增添城市的美感，向市府提出梅川河岸優化的建議後，展開公私協力改善計畫，目前已完工。

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陳政顯表示，而北區的麻園頭溪整治案完成，是另一個典型的公私協力好案例。感謝市府團隊願意聽地方的聲音、積極支持，才讓都市溪流一步步轉變成市民親近、散步的好地方。

陳政顯表示，麻園頭溪河岸忠明南路到太原路路段已優化完成，現正進行華美街這一側中清路到北平路路段人行道加寬改善工程也即將完工。這些改變不僅美化市容，也提升居民生活環境與品質。

未來將更換麻園頭溪河岸的老舊欄杆，陳政顯表示，從中清路到太原路段兩側的舊欄杆全面汰舊換新，讓安全與美觀兼具，讓整體環境更一致。

陳政顯指出，針對北平路到太原路（北區與西屯交界）這一段的麻園頭溪河岸人行道加寬併景觀提升計畫，他表示會請市府列入未來施政重點，將整段步道擴大、優化，讓民眾休閒空間更舒適、安全。

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