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    首頁　>　生活

    室內家貓外出坐推車提籃避逃脫 7月起不強制打狂犬病疫苗

    新竹縣動物保護防疫所所貓「Q醬」提醒鏟屎官們，7月1日起有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗。（新竹縣動保所提供）

    新竹縣動物保護防疫所所貓「Q醬」提醒鏟屎官們，7月1日起有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗。（新竹縣動保所提供）

    2025/06/13 10:25

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕貓奴們注意啦！新竹縣動物保護防疫所今天表示，農業部防檢署公告自今年7月1日起，有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗，只要是飼養在室內的貓咪，且外出時會使用提籃、推車或運輸籠等避免貓咪脫逃措施者，就不再強制施打；但若是自由進出的放養貓咪，因為仍有接觸犬隻、動物的機會和風險，仍須施打狂犬病疫苗。

    針對家貓施打狂犬病疫苗有導致注射部位引發惡性腫瘤的風險，許多飼主會心存疑慮和擔心，新竹縣動保所說明，農業部防檢署考量貓咪並非狂犬病主要風險動物，飼養於室內的家貓與野生動物接觸風險低，在採納各方意見並參考其他國家作法後，在兼顧狂犬病防疫政策及動物福利的綜合考量下，決定自今年7月1日起實施放寬新措施。

    新竹縣動保所提醒，這次動物狂犬病防疫政策調整後，家犬、飼養於戶外或自由進出的放養貓咪仍維持每年需要定期施打1次狂犬病疫苗的規定，以確保與大家生活親近的家犬及戶外飼養型態的貓咪，擁有足夠的抗體力價保護，阻絕狂犬病在人與動物間傳播。如未依規定每年施打狂犬病疫苗，飼主將違反動物傳染病防治條例第13條規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰喔！

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