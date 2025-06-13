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    班機飛韓國釜山降錯跑道！ 華航致歉、啟動自主調查

    華航12日從桃園飛往韓國釜山CI187航班在釜山降落錯誤跑道，啟動自主調查、通知我國運輸安全調查委員會，今天致歉，並表示一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。（資料照）

    華航12日從桃園飛往韓國釜山CI187航班在釜山降落錯誤跑道，啟動自主調查、通知我國運輸安全調查委員會，今天致歉，並表示一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。（資料照）

    2025/06/13 09:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天（12日）華航從桃園飛往韓國釜山CI187航班在釜山降落錯誤跑道，並啟動自主調查、通知我國運輸安全調查委員會，韓國也正和我協調由誰負責調查原因。華航今天致歉，並表示一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

    YouTuber瘋狂機長詹姆士爆料，華航CI186桃園飛釜山航班在韓國釜山降錯跑道。我國運安會已經證實有這件事情，執行長林沛達表示，根據國際民航組織（ICAO）規定，發生飛安事件是屬地主義，理應由韓國來調查，「韓國負責飛安調查的單位是『韓國航空鐵道事故調查局』，他們正在商議是否移給台灣來調查」，如果確定移交給台灣來調查，會一併把所有的事件相關資料都轉來。

    華航表示，6月12日 CI186桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，已立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員派遣。華航重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

    華航表示，另同時因當地機場宵禁，原定6月12日CI187航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務。華航安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。

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