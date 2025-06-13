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    嘉義「海賊庄」休閒農場取得許可證了 7月初試營運

    500萬多片馬賽克磁磚打造的「海賊庄」休閒農場的水中倒影相當夢幻。（記者蔡宗勳攝）

    500萬多片馬賽克磁磚打造的「海賊庄」休閒農場的水中倒影相當夢幻。（記者蔡宗勳攝）

    2025/06/13 09:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕用500多萬片馬賽克磁磚打造的嘉義縣新港鄉板頭村「海賊庄」休閒農場，宛若大型公共藝術的建築被譽為田間迷你版藝術長城，興建過程就成為觀光焦點，吸引不少人先睹為快，「海賊庄」於日前取得許可證，正在辦理營業登記，預計7月初試營運，屆時嘉義多一個觀光亮點，預料將掀起一波波的朝聖潮。

    業者謝東哲表示，板頭厝是生產馬賽克重鎮，他投入這個行業逾30年，每年都有些不合規格或瑕疵的馬賽克被淘汰，也有些創作剩餘品，日積月累估計有40噸，為賦予這些馬賽克新生命，於2018年初提出申請休閒農場，從籌備、核發建照、興建到今年5月26日領到許可證。

    謝東哲指出，休閒農場命名「海賊庄」，是因為3、400年前笨港（今雲林縣北港鎮及嘉義縣新港鄉一帶）是相當繁榮的國際貿易港口，包括日本人、中國人、荷蘭人、西班牙人都在這裡交易，而明末清初實施海禁，偷偷出海交易者就被稱「海賊」，事實上他們都是冒險家、貿易家，這次將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，見證海賊轉型海商過程。

    黃姓遊客指出，從3年多前開始追蹤海賊庄休閒農場，對色彩繽紛的建築深深著迷，每隔幾個月就會來朝聖，幾乎每次來都發現「同好」愈來愈多，曾利用借上廁所機會進去「參觀」一下，更對何時營運充滿期待，現在得知即將試營運，將預約搶先體驗。

    「海賊庄」休閒農場與藍天白雲構成美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    「海賊庄」休閒農場與藍天白雲構成美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    宛若大型公共藝術的「海賊庄」休閒農場與稻田相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    宛若大型公共藝術的「海賊庄」休閒農場與稻田相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

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