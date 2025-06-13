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    熱低消散引水氣高屏雨量「紫爆」 南台「類颱風天」到入夜

    熱帶低壓消散帶來西南水氣，南台灣風雨持續中。（圖擷自中央氣象署）

    熱帶低壓消散帶來西南水氣，南台灣風雨持續中。（圖擷自中央氣象署）

    2025/06/13 11:35

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕熱帶低壓「TD-02」午夜登陸花蓮市附近後很快消散，轉由台灣海峽的低壓環流中心取代並逐漸北上至浙江一帶沿岸，帶來偏南風水氣移入，中南部、台東降雨明顯，多地累積雨量破200毫米，今（13日）為雨勢高峰期，當地民眾要持續留意。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，熱帶低壓登陸花蓮後消散，由台灣海峽的低壓環流中心取代並逐漸北上，明顯的西南到偏南風水氣移入，今屏東、高雄多地都已經有超過200毫米的雨量，預估今天白天的雨勢仍大，晚間才會稍微減少，但是真正進一步雨要停可能要等到明天（14日），水氣更為減少之後才有機會，中南部、台東地區的民眾要特別注意。

    另外風勢也相當大，南部已經有7-9級陣風發生，中部以及台東沿海也有5-7級陣風出現，預估強陣風的情況也要延續到今晚，民眾同樣特別小心。而北部、東北部到花蓮一帶的降雨較少，但是午後可能會有局部熱對流雷雨機會，山區有局部較大雨勢。

    臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也提醒，南台灣雨勢非常猛烈，同時伴隨陣陣強風，有一點颱風天的感覺，今天白天都是降雨高峰期，要道入夜後才會逐漸緩和下來。

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